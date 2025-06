Nuevo juicio por Maradona: cuándo es la fecha tentativa, según uno de los abogados.

Tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach que llevó a cancelar el primer juicio por la muerte de Diego Maradona, se sorteó un nuevo tribunal y, ahora, se especula con una fecha para comenzar un nuevo proceso. ¿Cuándo sería el nuevo juicio?

Cuándo es la fecha tentativa del nuevo juicio de Diego Maradona, según uno de los abogados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue sorteado a bolillero manual y se definió que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Lago y un tercero sorteado, Alberto Ortolani.

A lo largo de la jornada del jueves 29 de mayo, varios abogados de las distintas partes hablaron y, si bien hasta el momento no hay una fecha confirmada para que se realice el nuevo juicio, sí dieron su postura al respecto en declaraciones a la prensa.

Julio Rivas, el abogado de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados por la muerte del Diez, adelantó que "posiblemente el juicio sea en 2026", ya que más allá de la agenda, el Tribunal debe analizar todos los planteos que las defensas van a realizar en los próximos meses.

En esa línea, el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, manifestó: "Hoy no hay un plazo de cuándo podría empezar el juicio. Yo diría que no hay posibilidades de que este juicio sea este año, no se ve como posible. Una vez que esté conformado el Tribunal, que todavía no está firme porque si bien salió sorteado el TOC 7 y se sorteó un juez más, debemos esperar el plazo para que las partes vean si plantearán o no alguna recusación. Por eso, no creo que sea este año".

Por otro lado, sobre los planteos de sus pares, sostuvo que existe una garantía constitucional como la "imposibilidad de que una persona sea perseguida dos veces por el mismo hecho o delito" y que por eso, "lo estamos evaluando".

Mientras que Gastón Marano, abogado del excustodio de Diego Armando Maradona, por su parte sostuvo :"Hay que ser muy optimista para pensar que el juicio puede ser este año. Va a depender de los abogados que intervienen en este juicio, yo no intervengo. Si alguno plantea un recurso, resolverá la Cámara. Desconozco por completo cuándo será". De esta manera, casi que descartó que sea en 2025, aunque la chance de que se lleve a cabo entre fin de año y comienzos del 2026 está latente.

Qué pasará en el nuevo juicio por la muerte de Maradona

Nuevo juicio por Maradona: cuándo es la fecha tentativa, según uno de los abogados.

La suspensión del juicio traerá consigo un nuevo proceso, ya que quedaron descartadas las pruebas, declaraciones y testimonios obtenidos durante el anterior proceso. El nuevo Tribunal deberá volver a analizar toda la causa.

"Para nosotros es una decisión ingrata, nosotros hicimos todo lo necesario para llevar el juicio oral como correspondía", señalaron los magistrados Di Tomasso y Savarino. En esa línea, expresaron: "Para nosotros, el juicio era válido. Lamentablemente, Makintach no tenía las mismas intenciones. Hubo una persona que se equivocó y pagó; pero la Justicia no se mancha", dijo Di Tomasso. "Estuvimos a la altura pero nos toca ser parte de un sistema que defendemos a diario. Que una persona haga las cosas mal, no nos representa. La justicia se busca en la justicia y ojalá, la justicia llegue", sentenciaron.