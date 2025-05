Juicio por Diego Maradona: tras la nulidad, se espera una nueva fecha de arranque

Lo que era un secreto a voces alrededor del caso, terminó por confirmarse confirmó este jueves: el juicio por la muerte de Diego Maradona se declaró nulo y el proceso deberá realizarse desde cero. Tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach, que fue apartada de la causa por protagonizar un documental en pleno juicio, el último día de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 dejó sensaciones de impotencia y una máxima impuesta por el propio Diego: ni muerto puede encontrar paz.

El deseo de Dalma y Gianinna Maradona al llegar a la audiencia, en la fría mañana de San Isidro, solo quedó en un deseo. "No se puede así, paramos a hablar, pero no se puede así. Lo único que queremos es que pueda seguir el juicio”, habían señalado a la prensa ambas, casi al unísono, segundos antes de ingresar al TOC N°3.

Alrededor de las 13, luego de haber escuchado a todas las partes que componían el jucio, el presidente del Tribunal, Maximiliano Savarino, confirmó que la resolución del tribunal que era declarar la nulidad del juicio. Acompañado de Verónica Di Tommaso, la restante magistrada, Savarino explicó que “la jueza Makintach no intervino de forma imparcial y su conducta provocó un perjuicio para las partes acusadoras, como para las defensas”.

En la corta audiencia, en la que estaban familiares de Maradona, Savarino no ocultó su lamento por el accionar de Makintach y la responsabilizó por el desenlace. "Para nosotros constituye una decisión ingrata proceder a la nulidad. Coincidimos en un todo con lo dicho por el fiscal Patricio Ferrari cuando expresó que la única responsable fue la jueza recusada (Makintach) El juicio estaba siendo bien desarrollado por todos, salvo por una persona”.

Di Tomasso, por su parte, tomó la palabras de su colega y también tuvo duras palabras hacia Makintach, parafraseando a Maradona. “Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha”, comentó la jueza. Antes de que la magistrada finalizara su locución, Dalma y Gianinna Maradona no soportaron el dolor por la situación y lloraron de forma desconsolada.

Leopoldo Luque, uno de los acusados en el juicio, no dejó pasar el polémico mensaje de la magistrada y le respondió de forma contundente. "La jueza (Di Tommaso) diciendo ‘la Justicia no se mancha’, mirando a las hijas de Maradona, es una joda", aseveró el médico que velaba por la salud del Diez, y la audiecia finalizó entre murmullos, frustraciones y algunos llantos de los presentes.

Leopoldo Luque, con anteojos, uno de los acusados en el juicio por la muerte de Maradona.

Al salir del Tribunal, Jana Maradona, una de las hijas de Diego, mostró su enojo por el final del juicio en San Isidro: “No puedo más, me siento mal, tengo el alma hecha mierda. Yo tengo que confiar en los jueces, sino me tengo que matar. Estoy decepcionada. Juicio va a haber sí o sí”.

Cuándo sería el nuevo juicio por la muerte de Maradona

A lo largo de la jornada del jueves 29 de mayo, varios abogados de las distintas partes hablaron y, si bien hasta el momento no hay una fecha confirmada para que se realice el nuevo juicio, sí dieron su postura al respecto.

Uno de ellos fue el abogado del imputado Mariano Perroni (Jefe de enfermeros), Miguel Ángel Pierri, quien declaró: "Los jueces aceptaron y declararon la nulidad de todo lo actuado, volvemos a los inicios de la prueba. Mantuvieron su ajenidad en todo lo ocurrido, solo responsabilizaron a la Dra. Makintach. Tal cual esperábamos, renunciaron ellos también. Se vuelve a la audiencia de marzo de 2024 y esperamos que se defina si es el Tribunal 1 o 5. "El llamamiento a la audiencia 338 se puede hacer en dos meses y el llamamiento a juicio, 60 días más. Entre diciembre y enero, estaríamos en el juicio".

Gastón Marano, abogado del excustodio de Diego Armando Maradona, por su parte sostuvo :"Hay que ser muy optimista para pensar que el juicio puede ser este año. Va a depender de los abogados que intervienen en este juicio, yo no intervengo. Si alguno plantea un recurso, resolverá la Cámara. Desconozco por completo cuándo será". De esta manera, casi que descartó que sea en 2025, aunque la chance de que se lleve a cabo entre fin de año y comienzos del 2026 está latente.

Por otro lado, Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, agregó que "no hay plazos, hay que esperar que se sortee un nuevo tribunal y todos esperamos que sea lo antes posible, pero no sabemos cuándo será". A su vez, Mario Baudry -abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Maradona- no confirmó que sea el próximo mes de enero y agregó que "los Tribunales nunca tienen tiempo ni lugar en su agenda". "Creo que la gravedad institucional de este desastre que ha ocurrido en la Justicia amerita que se aceleren los tiempos. Vamos a saber la semana que viene cuándo se retoma el juicio", añadió.

El fiscal Patricio Ferrari se refirió al nuevo juicio y aseguró que "depende del nuevo tribunal". "Nosotros vamos a instar las acciones correspondientes para que el juicio sea lo antes posible, desde el Ministerio Público Fiscal de San Isidro queremos, pretendemos y accionaremos para que el juicio se desarrolle este mismo año". Y agregó: "Todas las pruebas sirven, lo que fue declarado nulo fue el debate, la tarea y las intervenciones de Makintach".

Fernando Burlando, abogado de la hijas de Maradona, por su parte, cree que para fin de año se podría ya tener una sentencia: "Podemos tratar de hablar con los titulares del Tribunal (cuando se sortee) y todo esto, dado el gran conocimiento de todas las partes sobre el expediente, podríamos hacerlo de manera exprés. Podríamos tener el juicio, de manera exprés, con sentencia antes de fin de año", marcó.

Habrá un nuevo Tribunal para el juicio de Diego Maradona

La suspensión del juicio traerá consigo un nuevo proceso y se sorteará un nuevo Tribunal. "Para nosotros es una decisión ingrata, nosotros hicimos todo lo necesario para llevar el juicio oral como correspondía", señalaron los magistrados Di Tomasso y Savarino. En esa línea, expresaron: "para nosotros, el juicio era válido. Lamentablemente, Makintach no tenía las mismas intenciones. Hubo una persona que se equivocó y pagó; pero la Justicia no se mancha", dijo Di Tomasso. "Estuvimos a la altura pero nos toca ser parte de un sistema que defendemos a diario. Que una persona haga las cosas mal, no nos representa. La justicia se busca en la justicia y ojalá, la justicia llegue", sentenciaron.