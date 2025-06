La diputada nacional de Unión por la Patria (UP), Cecilia Moreau, habló esta tarde con el equipo de El Destape 1070 sobre la resolución de la Corte Suprema de ratificar la condena contra Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, en la que ella y otros exfuncionarios de la provincia de Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez fueron condenados a prisión. “Tenemos que entender que hay que poner el cuerpo, no hay otra manera”, dijo al describir su visión del momento.

“Esto se trata de Cristina, pero en el fondo la trasciende y esto es en contra el peronismo y contra el campo popular”, empezó diciendo la diputada nacional, aunque inmediatamente después aclaró que, con esta decisión, “no van a eliminar a Cristina de la vida política”.

La legisladora nacional apuntó contra la Corte Suprema, acusando de que detrás de la condena a la ex presidenta “hay una triple acción mediática, política y judicial, que pone en riesgo el sistema democrático tal como lo conocimos”, afirmó.

La diputada además opinó que “el caso cambia el escenario político" de una manera "violenta", dentro de "la prepotencia de una mafia judicial que a mi entender actúa al margen del estado de derecho”. “Quienes deben velar por las garantías procesales no cumplieron su función y están más interesados en ser un acción político", recusó al final de este punto.

Moreau y la interna del peronismo: "Es difícil hablar de la interna con este tema presente en este momento"

Cuando le preguntaron por la interna del peronismo, advirtió que “ninguno de nosotros sabe cómo sigue esto", además de asegurar que "es difícil hablar de la interna del espacio como cuestión principal en este momento”

Marcó distancia respecto a la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de desdoblar la elección provincial. “Creo que lo del desdoblamiento fue un error", dijo, aunque inmediatamente después advirtió que ella no está "en condiciones de decirle al gobernador qué hacer". Sin embargo, consideró que es necesario "un espacio de reflexión" para que las decisiones puedan "ser tomadas entre todos los actores que componen Unión por la Patria”.



“Las elecciones en la Provincia de Buenos Aires las ganaron Máximo, Massa y Axel juntos”, opinó respecto a la estrategia que debería tomar la coalición opositora. Sobre cómo se tomó la situación de la exmandataria hacia dentro del espacio, la diputada dijo que “todos los sectores que formamos Unión por la Patria estamos activos, alertas y movilizados acompañando a la gente que está con bronca, dolor e impotencia”.

Moreau: "Cristina es la más importante"

“No tengo dudas que en estas horas tenemos que estar cuidando y acompañando a Cristina porque no descarto que quieran hacer otra macana con Cristina”, insistió la diputada Moreau. Ahí resaltó en la importancia que tiene la dirigente dentro del esquema de la militancia, dado que para ella "el pueblo laburante la tiene a Cristina en su corazón".

“Cristina es la más importante de todos nosotros. Va a seguir siendo la piedra en el zapato del gobierno de Milei y de los poderes económicos, de Magnetto y de Macri”, afirmó sobre la expresidenta.

Moreau sobre las declaraciones de José Luis Espert sobre Florencia Kirchner: "Es una basura"

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones del diputado liberal José Luis Espert, cuando en una conferencia en la Universidad Católica Argentina (UCA) insultó a la hija de la ex mandataria. “Vi algo en redes sobre las declaraciones de Espert, pero no las quise escuchar, pero me parece que Espert es una basura, una persona que es capaz de decir algo así de Florencia, que no tiene participación en la vida pública demuestra tal cual es. No se dan cuenta que la violencia verbal que genera, terminan mal, es la antesala de la violencia física y después los putean en la calle y lloran”", opinó.

No le quitó responsabilidad al presidente Javier Milei sobre los dichos de Espert. “Milei tiene la responsabilidad institucional de llamar a la cordura”, concluyó al respecto.