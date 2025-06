Manes desistió de ir a la Corte por la amenaza de Santiago Caputo

El diputado nacional de Democracia para Siempre Facundo Manes desistió de su pedido para que la Corte Suprema de Justicia interviniera por la vía del per saltum en la causa por amenazas agravadas que había radicado contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

El planteo, que había sido impulsado tras un episodio ocurrido el 1° de marzo en el Congreso en el inicio de sesiones ordinarias, fue retirado por la defensa del diputado, y el máximo tribunal lo tuvo por desistido. La jueza federal María Eugenia Capuchetti había archivado la causa en marzo, en línea con el fiscal Ramiro González, quien consideró que los hechos no constituían delito. Manes apeló esa decisión y planteó también un salto de instancia para que interviniera la Corte.

El 6 de mayo, la Cámara Federal porteña anuló la decisión de Capuchetti y ordenó revisar si Manes podía ser tenido como querellante y así requerir medidas de prueba. En ese marco, sus abogados Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés retiraron el recurso extraordinario ante el máximo tribunal, que lo dio por cerrado.

"El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó", había dicho después Manes en declaraciones periodisticas, antes de señalar que Caputo es quien "maneja los servicios de inteligencia, la AFIP y los trolls con plata del Estado".

Cómo fue el episodio de Manes y Caputo

Manes denunció que allegados al asesor presidencial Santiago Caputo le pegaron "dos piñas" tras el cruce en el recinto. Fue después de que el presidente Javier Milei frenara su discurso para decirle que no entiende la Constitución. El diputado explicó a la prensa que estaba hablando con una periodista del diario Clarín cuando se le acercó el asesory lo amenzó al decirle: "Ya vas a saber de mi".

Seguidamente, Manes denunció que alguien "que vino con Caputo" se le acercó y le pegó dos piñas. Fue a la salida del recinto, en el salón de Pasos Perdidos. El diputado explicó también el cruce que se vio por cadena nacional cuando Milei estaba hablando sobre Justicia.

En ese momento, explicó Manes a la prensa, el diputado lo inquirió y le preguntó si iba a hablar de la cripto estafa y de los jueces designados por decreto. Dijo que escuchó gritos que venían de hablar y era de Santiago Caputo y le hizo un gesto intimidataorio.

"Cuando bajé, en el pasillo yo venía con la mochila solo, me viene él (enfurecido) y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo que iba a poner todo el aparato del Estado a perseguirme. La AFIP, la SIDE".

