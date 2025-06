Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina vs Colombia

Después del empate entre Argentina y Colombia en el Estadio Monumental, los jugadores nacionales volvieron a tener una muy buena actuación, pero en esta ocasión la figura más destacada pasó a ser Thiago Almada, el jugador argentino que fue el autor del empate.

Con algunos problemas en la defensa, más allá de todo Argentina volvió a demostrar que es el mejor equipo de América. Los puntajes del partido según El Destape.

Dibu Martínez (6): más allá del gol recibido donde no pudo contra Luis Díaz, respondió ante los remates de afuera de Colombia. Algún que otro rebote no lo favoreció, pero mayormente no tuvo problemas.

Nahuel Molina (4): el más bajo de la defensa en la primera parte. Los ataques de Colombia vinieron por su costado y tanto Campaz como Díaz le ganaron. Para colmo, se ganó la amarilla y quedó condicionado, más allá de que Scaloni después lo sacó.

Cuti Romero (7): la tuvo complicada contra Díaz. El mejor de la defensa pero que tampoco tuvo reacción a la hora de marcar al del Liverpool que lo superó para luego convertir. Luego y antes manejó bien los tiempos, ganó de arriba y de abajo bien y no se complicó.

Nicolás Otamendi (4): impreciso en defensa. Errores que pudieron costar caro. Le costó ganar de arriba en las pelotas aéreas.

Facundo Medina (6): el lateral izquierdo aprovechó su titularidad y rindió. A la altura y sin sufrir sobresaltos contra los ataques colombianos, que igualmente llegaron por el otro costado. Aprobado para Medina que en las difíciles no perdió la calma y hasta se animó a mandarse al ataque.

Rodrigo De Paul (4): Flojo primer tiempo del volante del Atlético de Madrid que perdió algunas pelotas, no conectó con los de arriba y Luis Díaz lo superó en los mano a mano. Lo mejor: el centro a Julián Álvarez que la "Araña" bajó y no pudo definir.

Leandro Paredes (7): el mejor del mediocampo. En pases, marca y distribución de juego. Buen trabajo del volante de la Roma que coronó una buena noche.

Thiago Almada (8): lo mejor de la Selección que coronó su noche con un gol que hizo explotar de alegría a la gente en el Monumental. Además hizo jugar al resto y supo manejar los tiempos en momentos calientes del partido.

Enzo Fernández (3): mal partido del volante del Chelsea, impreciso de mitad de cancha en adelante. La expulsión a falta de 20 del final del partido fue la manera de cerrar una floja cancha del ex-River.

Lionel Messi (6): el capitán tuvo un partido para el olvido. Lejos de ser la gran figura como en otras ocasiones, el diez erró mucho a la hora de dar pases a sus compañeros y en algunas el offside le jugó una mala pasada. En las que tuvo no pudo convertir y se entendió poco con Julián Álvarez y compañía, más allá de algún pase filtrado que fue su mejor arma.

Julián Álvarez (5): el delantero del Atlético de Madrid no tuvo tantas chances para definir y cuando quedó mano a mano tampoco pudo inflar la red. Le faltó conexión con Lionel Messi y los volantes para explotar. Lo mejor: ir para adelante a buscar la pelota contra los rivales.

Nicolás González (6): entró muy bien en el segundo tiempo y levantó al equipo por la banda izquierda más allá de no ser determinante en ataque. No tuvo tiros al arco pero sí escapadas por el costado para tirar el centro atrás.

Giuliano Simeone (6): el cambio más acertado de Lionel Scaloni. Buena tarea del hombre del Atlético de Madrid que se lució por la banda y fue clave en los ataques de la Selección en el segundo tiempo.