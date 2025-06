La recordada película con Pablo Echarri que vuelve con un anuncio impactante en medio de la crisis de Milei

La recordada película con Pablo Echarri que vuelve en medio de la crisis de Milei.

La película Plata quemada, un clásico de Marcelo Piñeyro basado en la novela de Ricardo Piglia de 1987 y protagonizada por Pablo Echarri, volverá a proyectarse por su 25º aniversario, en medio de un momento crítico para la industria audiovisual debido a los recortes en Cultura del Gobierno de Javier Milei. Dónde, a qué hora y cuánto salen las entradas para ver, reveer o descubrir por primera vez el icónico filme.

Plata Quemada estrenó mundialmente en mayo del año 2000, acumulando 750.000 espectadores en Argentina. Estrenó en salas de Estados Unidos, Francia, España, Brasil, entre otros países. El film recrea la historia de un grupo de delicuentes que, en 1965 roban un camión transportador de caudales. Tras alzarse con el botín, huyen a Uruguay, escapando de la policía. Es una historia de amor, de desencuentros y soledades que se unen, viviendo al límite sus vidas.

La película Plata quemada tendrá una proyección especial con motivo de su 25º aniversario el próximo miércoles 18 de junio a las 17:30 hs en el Auditorio Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Aguero 2502, CABA) con entrada libre y gratuita. Luego de la función su director Marcelo Piñeyro y su guionista Marcelo Figueras "comparten la experiencia de lo que significó la trasposición de la novela", indica un comunicado de la institución pública.

Plata quemada ganó el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana y fue seleccionada en los Festivales Internacionales de Cine de Venecia, Toronto, Londres, Biarritz, Río de Janeiro y de La Habana, entre otros. La película está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri, Eduardo Noriega, Leticia Brédice, Ricardo Bartis, Dolores Fonzi, Carlos Roffé y Daniel Valenzuela, con la actuación especial de Héctor Alterio.

En su estreno en el año 2000 el crítico de cine Luciano Monteagudo (Página 12) dijo sobre Plata quemada: "Es bien arriesgada la apuesta que hace Plata Quemada. Un film arduo, seco, siempre grave en su tono. Puede decirse que hay mucha ambición, y esa ambición es claramente el deseo de hacer un cine cada vez más maduro, mejor, que no responda a ningún otro condicionamiento que no sea el que impone la película misma".

Aníbal Pachano festejó el desfinanciamiento del INCAA pero se auto boicoteó

En medio del desfinanciamiento del INCAA por parte del Gobierno de Javier Milei, el coreógrafo Aníbal Pachano celebró el ajuste de la administración libertaria pero confesó su participación en Radio Nacional.

El bailarín y coreógrafo estuvo en el programa de Luis Majul en LN+ y apuntó contra el subsidio del Estado a proyectos artísticos y culturales a artistas luego de que el conductor del ciclo cuestionara que "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el INCAA que es una parte del Estado", para luego, apuntar: "Había mucho ruido y eso ya no existe más".

"Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar", contestó Pachano. Sin embargo, el bailarín reveló que actualmente trabaja en medios públicos. "Yo estoy haciendo Radio Nacional", dijo.