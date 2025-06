Pablo Echarri apuntó contra Javier Milei por sus medidas económicas.

Pablo Echarri es uno de los actores más comprometidos con la realidad social del espectáculo argentino y demostró esa cualidad una vez más en un reciente momento televisivo. El artista se pronunció sobre las repercusiones de Ricardo Darín con su crítica al gobierno de Milei y fue contundente.

Ricardo Darín aludió al precio de las empanadas para poner de ejemplo cuándo caro está todo en Argentina y muchos libertarios se burlaron de él y su cifra de 48 mil pesos para una docena de ese producto. "Esta vuelta le tocó a Ricardo por exponer arriba de la mesa una realidad palpable. Argentina es el país más caro del mundo. Es un país invivible y Ricardo lo expresó de una forma muy concreta", comenzó su análisis Echarri.

"Fue muy importante lo que hizo, nos llena de contenido y da mucha fuerza para que el resto de los compañeros, que yo creo que son muchos más que cuando muchos de nosotros empezamos a decir lo que pensamos... Lo que está sucediendo es un retroceso, a comienzos del siglo pasado, ni quisiera del pre peronismo", continuó el esposo de Nancy Duplaá. Y añadió: "Creo que el resto de la sociedad no se da cuenta hasta el día de hoy porque está muy concentrado en la desaceleración de la inflación".

Pablo Echarri sostiene que Milei va a fracasar como mandatario

El actor aludió al plan económico de La Libertad Avanza y pronunció: "Este Gobierno va a fracasar claramente porque es un modelo de pobreza, Esta clase media que está esperando que venga la recomposición salarial, no va a venir porque este modelo cierra sin recomposición salarial. Ese sueldo nunca lo van a aumentar porque el día que lo aumente va a ir a la inflación y como este Gobierno se sostiene porque esa inflación se mantiene planchada, cualquier índice lo va a hacer mover y lo va a eyectar del lugar donde está".

Pablo Echarri.

El cruce entre Darín y Luis Caputo

"Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes", soltó el Ministro de Economía en TV. Por su parte, Darín le respondió: "Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende el barrio que te toque y demás, pero en realidad me parece que está claro de qué estábamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor (Luis) Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado, yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y eso de que 'lo que dijo es una estupidez', con lo cual, me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa".