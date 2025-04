Nancy Duplaá y Pablo Echarri hablaron del escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa.

Viviana Canosa aseguró en su programa de televisión que Lizy Tagliani le robaba cuando era su peluquera y Nancy Duplaá y Pablo Echarri, al ser consultado al respecto, fueron tajantes en su descargo. Los actores se mostraron del lado de Lizy, quien soltó un fuerte descargo en su ciclo radial tras la acusación de su exempleadora.

La conductora de El Trece aludió a una situación en la que supuestamente descubrió a Lizy Tagliani sacándole plata de su cartera, hace más de diez años, y los artistas aludieron a la falta de códigos de contarlo ahora. "Ponele que alguien comete un error en el pasado por necesidad o por locura, me parece que se puede ahorrar el escarnio público, aunque haya hecho la barbaridad más grande", comenzó Nancy.

"Pero entiendo que los códigos de la tele y de estos tiempos que corren son un poco sanguinarios a costa de cualquier cosa, de volver loco al otro. A la mayoría de los que manejan los medios y los periodistas les da más bronca que el pobre ascienda y llegue a los mismos lugares que llegan ellos, que tienen privilegios, entonces suele ser más duros con el que viene de abajo", continuó la actriz de tiras como Padre Coraje y 100 Días para Enamorarse. Al mismo tiempo, Echarri acotó: "Esto es un acto de crueldad, definitivamente".

El descargo de Lizy Tagliani tras la acusación de Canosa

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".

Nancy y Pablo.

Canosa se desdijo y ahora dice no haber vinculado a Tagliani con corrupción de menores

En diálogo con TN, Viviana Canosa y el abogado Juan Manuel Dragani -parte de su equipo de Viviana En Vivo- aseguran no haber vinculado a Tagliani con delitos relativos a menores de edad: "No fue tan así. Son como varias cosas que se fueron mezclando. Escuché a Marcela Tauro y me dio pena, y fui recorriendo varias cosas", comenzó Canosa. Al mismo tiempo, Dragani sostuvo: "Lizy dice que la acusamos de abuso sexual de menores, pero Viviana nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito".