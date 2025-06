Sorpresa en la Casa Rosada por el contraataque de los gobernadores y temor al freno de la "reforma laboral 2026"

Hubo sorpresa en la Casa Rosada por el contraataque de todos los gobernadores, que se unieron para hacer un reclamo contra Javier Milei e impulsan un proyecto de ley que puede complicar al oficialismo. El movimiento de los gobernadores se da a horas de la reunión del Consejo de Mayo, que se juntará por primera vez luego de su conformación el 8 de julio del año pasado.

Este martes desde las 9 se reunirán los protagonistas elegidos para esta mesa de diálogo que debatirá e impulsará proyectos de ley, como por ejemplo la reforma laboral que el Gobierno pretende tener votada y lista en 2026 con otro Congreso.

En Casa Rosada confirmaron a El Destape que la reunión no se suspende pese a esta jugada de los gobernadores contra Javier Milei. "Se hace igual porque no tiene nada que ver con la coyuntura, es para tratar temas estructurales", ratificaron ante este portal en Balcarce 50.

Serán parte de la reunión del Consejo de Mayo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; Carolina Losada, que fue designada por parte del Senado; Cristian Ritondo estará en nombre de Diputados; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, de los sindicatos; y en representación de las patronales empresarias estará Martín Rappallini, actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La misma se llevará a cabo en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada desde la mañana. Y el principal tema a tratar será la reforma laboral, que será el primer paso para luego discutir a futuro en ese mismo lugar la reforma previsional. En el Gobierno hay temor de que se empantane la discusión del Consejo con las reformas a llevar adelante con esta decisión de los gobernadores.

El Gobierno venía negociando hace días con los mandatarios provinciales sobre el reparto del impuesto a los combustibles y por los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a los distritos.

La reunión entre gobernadores y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se dio hace diez días. El Gobierno había salido a afirmar que el reclamo de que se coparticipe el impuestos a los combustible en un 50 y 50 (hoy es 40-60) era "razonable". "Fuimos receptivos y realmente son dos pedidos razonables". El otro reclamo había sido buscar mecanismos para que los ATN dejen de ser discrecionales y pase a tener un criterio de transferencia parecido al de la coparticipación.

Pero hoy los gobernadores rompieron. "No se fueron conformes con lo que les propusimos, parece", argumentaban ante El Destape en el Gobierno, aunque aclararon que salieron del encuentro y parecía que todo marchaba acorde al plan. "Cuando salimos había buena onda y nos dijeron que estaba planteado continuar con esas mesas de diálogo entre ellos y nosotros. Con eso nos fuimos nosotros", dijo una persona de Rosada a este portal.

De la reunión participaron el titular del CFI, Ignacio Lamothe, y los gobernadores Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Jorge Macri (jefe de Gobierno de la CABA), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) e Ignacio Torres (Chubut). También estuvieron los vicegobernadores de Chaco, Silvana Schneider; La Rioja, Teresita Madera y Santa Cruz, Fabián Leguizamón. Además de un enviado de Neuquén, dado que el cargo de vice está vacante tras la eyección de Gloria Ruiz.

Del lado del Gobieron estuvieron el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los mandatarios consideraron que la respuesta "tuvo gusto a poco" y lanzaron un comunicado entre todos juntos con propuestas que sorprendieron a la Casa Rosada.

En Balcarce 50 dejaron en claro que el Gobierno no apoya las leyes que quieren los gobernadores. "No estuvo hablado. Es una propuesta de los gobernadores, no tiene que ver con las propuestas del Gobierno", afirmaron a El Destape.

Con las firmas de los 23 mandatarios regionales y el jefe de Gobierno porteño presentarán un proyecto de ley mediante el cual "se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian" con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, en el marco de Ley 23.966.

Los mandatarios reclaman con este proyecto que se distribuya como una suerte de coparticipación la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y además piden que se repartan los ATN que no se usan para un destino específico de emergencias o asistencia excepcional. Consideran que Nación se queda con esos recursos para sostener un superávit falso. Según sus estimaciones, la suma total da $5,5 billones anuales del impuesto y $800 mil millones de los ATN.

Los gobernadores definieron que "el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias" de acuerdo con la coparticipación primaria (es por presupuesto) y secundaria (es discrecional), según lo planteado en la Ley 23.548.

El gobernador Axel Kicillof (PBA) salió a darle fuerza al comunicado con un tuit donde expresa querer "garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables que les pertenecen a las provincias". Y agregó: "Un trabajo conjunto muy importante para consolidar el federalismo y defender los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo y que significan más salud, más educación, más infraestructura y más derechos para mejorar su futuro", cerró.

Por su parte, el documento señala que la sanción de esta modificación fiscal "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis".