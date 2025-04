Por qué Diego Leuco no estará en la emisión de La Peña de Morfi.

Diego Leuco es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y el mundo del streaming por su labor en La Peña de Morfi y Antes Que Nadie, por Luzu TV. En las últimas horas, brindó una entrevista en la qué confirmó que no va a estar en la próxima emisión del ciclo que se emite los domingos por Telefe en medio del escándalo entre Lizy Tagliani, su compañera en la conducción; y Viviana Canosa.

En la jornada del martes 15 de abril, Diego Leuco fue interceptado por el móvil de LAM y profundizó en torno a lo que pasó entre Canosa y Lizy Tagliani, cuyo escándalo ascendió a tal punto que llegó al terreno de lo legal. "Normal, muy tranquilo, esperando a que se resuelva todo de la mejor manera", dijo respecto a cómo se sentía frente a esta situación.

Diego Leuco y Lizy Tagliani son la dupla de conducción titular de La Peña de Morfi.

"Lizy tenía ganas de decir unas palabras cuando comenzó el programa, así lo hizo, y yo no tengo mucho para aportar o para agregar en esta situación. Hago mi laburo, estoy atento a lo que pasa y calculo que se resolverá", sostuvo desligándose de todo tipo de determinación sobre su compañera de conducción. "Ella estaba interesada en decir su verdad al comienzo del programa y seguimos, no hay mucho más. No tiene que ver con creer o no creer. Es irresponsable ponerse a emitir opiniones cuando hay dos personas que están discutiendo en ese tono. No es mi tema y no quiero ser parte de la discusión", agregó.

Al mismo tiempo, Leuco confirmó que no estará en la emisión de La Peña de Morfi los domingos 20 y 27 de abril por temas personales. "Yo ahora tengo un viaje que para mí es super importante, tiene que ver con mi familia y mi historia, y algo super importante sobre todo para mi papá" dijo. Ambos viajarán a Polonia porque "mi abuelo era de allá. Es por los 80 años del holocausto, nos vamos con toda mi familia", detalló días atrás en diálogo con Pronto.

El Chaqueño Palavecino sacudió al folklore y se sinceró con Leuco en plena crisis de Milei: "Hace tiempo"

El Chaqueño Palavecino es sin dudas uno de los símbolos del folklore en Argentina por su aporte a la música popular durante más de 40 años y causó furor en este ambiente por su presencia en La Peña de Morfi, el programa que conducen Diego Leuco y Lizy Tagliani en Telefe. El reconocido artista de 65 años habló de sus próximos compromisos, tocó en vivo y aprovechó para hablar de una situación que lo sensibiliza al máximo en un contexto atravesado por la crisis del gobierno de Javier Milei.

En la emisión del domingo 23 de marzo, El Chaqueño Palavecino estuvo con su banda en La Peña de Morfi. Allí se dieron distintos momentos que le aportaron dinamismo el programa por las charlas que mantuvo el cantante con los integrantes del ciclo que conducen Diego Leuco y Lizy Tagliani., como por ejemplo, que va a asistir al partido de la Selección Argentina contra Brasil el mates 25 de marzo. "Siempre hay que ser positivos", dijo refiriéndose a una posible victoria.

Sin embargo, El Chaqueño se detuvo un momento para reflexionar en torno a la crecida del río Pilcomayo en el Chaco-Salteño, de donde es oriundo. "Lo que nunca se imagina uno de nosotros es lo que emprende ser. Venir de donde venimos, donde está golpeado ahora el Chaco nuestro, después de esta zamba vamos a cantar otra que habla del río, de todo lo que nos pasa de hace tiempo", expresó en primera instancia.

Luego, el artista explicó que no solo está abocado él a colaborar con esta situación, sino también Jorge Rojas, "El Indio" Lucio Rojas y Cristian Herrera, entre otros. "Es una tarea grande. De acá terminamos esto y nos metemos de nuevo a ayudar a la gente ahí", concluyó El Chaqueño. El estudio de Telefe se fundió en un aplauso y procedió a cantar otra canción de su repertorio, en este caso, Volver a nacer en Salta.