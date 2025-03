"El aguante que tiene ese hombre": sacudón en el folklore por lo que pasó con El Chaqueño Palavecino en Salta

El Chaqueño Palavecino viene de presentarse en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina por su aporte a la música en su extensa trayectoria y viene de tener un intenso inicio de 2025, ya que el artista de 65 años se presentó en escenarios de decenas de festivales por todo el país. En este contexto, hubo un comentario sobre el cantante y guitarrista que sacudió a sus fanáticos y a colegas del ambiente tras su show en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

Sin dudas que El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los músicos más influyentes del ambiente del folklore. Con sus canciones, cautivó a un público que corea sus temas en cada show que brinda y lo que pasó en las últimas horas no fue la excepción, ya que no solo le demostraron fidelidad cantando a viva voz, sino que hubo carteles con frases como "Chaqueño te amo" o "me volví fan tuyo por tu música tan perfecta", sostenidos por grandes y chicos.

En un contexto marcado por una intensa seguidilla de recitales por parte del artista de 65 años, hubo un comentario que dejó entrever lo que significa su presencia en distintos escenarios. "El Chaqueño Palavecino y sus músicos deben estar recontra remil hechos mierda, pero realmente el aguante que tiene ese hombre... me saco el sombrero", escribió una usuaria de Twitter tras el show que llevó adelante en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

El comentario sobre El Chaqueño Palavecino que resonó en el ambiente del folklore.

"La gente lo ovaciona siempre y él está presente donde lo llamen. Que seas eterno", concluyó la seguidora del Chaqueño. Como el artista está presentándose en muchos lugares del país, sus fanáticos aprovecharon para dejar un mensaje en sus redes sociales. "Unas ganas de verte prontito por La Pampa"; "Volvé a Córdoba"; "A todos lados con vos, Oscar", fueron algunos de los comentarios expresados.

"Soltame": Jorge Rojas sorprendió al folklore con un inesperado mensaje en las redes

Jorge Rojas tuvo una extensa gira de verano en el comienzo del 2025, cargada de shows en diferentes puntos del país y ante grandes multitudes. De esa manera, esa etapa llega a su final y el músico parece no querer dejarla atrás, por lo que compartió una reveladora publicación en sus redes sociales.

El intérprete de canciones como No Saber de Ti es muy cercano con sus seguidores de Instagram, ante quienes comparte contenido de su vida profesional y de su cotidianeidad con mucha regularidad. Así, Rojas hizo un posteo en alusión al final de la etapa de carnavales y festivales y les agradeció a la famosa banda folklórica, Los Tekis, por acompañarlo en un reciente encuentro musical.

"Soltame carnaval! Así fue la tarde del desentierro en Jujuy! Gracias queridos Los Tekis por regalarnos esta experiencia!!! Disfrutamos muchísimo compartir con ustedes y su gente este carnaval!", escribió el músico en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes suyas en un encuentro de carnaval, vestido para la ocasión. "Y yo pensando que no podías ser más genial", "Amé esa vestimenta Jorgito. Casi no te descubro" y "Qué look Jorge!! Así se festeja el carnaval!" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó al cantante.