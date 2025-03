Sorpresa en la música por la nueva revelación de Valeria Lynch sobre su pelea con Patricia Sosa: "Cosas tóxicas"

Valeria Lynch y Patricia Sosa están distanciadas desde hace años.

Valeria Lynch y Patricia Sosa mantuvieron durante décadas una cercana amistad, además de compartir varios trabajos en teatro y televisión. A pesar de esa realidad, hace algunos años las artistas se distanciaron y Lynch habló recientemente de ese vínculo.

La cantante de hits como Qué Ganas de No Verte Nunca Más y Ámame en Cámara Lenta habló sobre su presente a nivel personal, junto a su pareja desde hace seis años, el músico Mariano Martínez, y también fue consultada en el mismo reportaje por su pelea con Sosa. Si bien en un principio se mostró reticente a hablar del tema, finalmente se destapó y contó todo.

"Para mí hay un corte definitivo. ¿Viste cuando las cosas no funcionan? Hay que soltarlas. Es así. Y bueno, si ella pensó de esa manera, yo también pensé lo mismo. De verdad. Hace rato que yo dije: 'Chau. Ya está'. Ya está porque vos no podés robarle a una amiga que te escuche. Ya está, ya fue", comentó Lynch en alusión a cuán irrevocable es su postura. Y sumó: "No hay forma. No tengo ganas, estoy en otro momento, en otra sintonía. No quiero cosas tóxicas en mi vida. No digo que ella sea tóxica sino que cuando hay una relación tóxica, me parece que hay que dejarlo ir. Para mí, es así y está bien. Punto final. Yo no miro para atrás. Ya lo hice, traté de recomponer y del otro lado no hubo nada así que ya está".

Qué dijo Valeria Lynch de su vínculo con sus demás colegas mujeres

La cantante aludió al grupo de amigas al que pertenece Sosa y contó: "Yo con las otras cantantes tengo una excelente relación con cada una de ellas. Pero no podés ser amigo de toda la gente del ambiente. Yo no soy amiga de todos. Tengo muy buena relación, en general, con todo el mundo. Soy bastante tranquila, no me gusta discutir y si discuto es algo groso que no sé cómo manejarlo y prefiero hablarlo".

" Acá no hubo un diálogo, entonces ya está. ¿Viste cuando la gente no te escucha? Si no te escucha es porque tiene otra meta, otras cosas en su vida. Yo creo más en la gente que te da algo bueno y acá no hay ni bueno ni malo, se cortó. Eso no quiere decir que no la admire. La admiro como colega, me parece que es muy buena artista y si en algún momento la llego a encontrar, la saludaré", concluyó la artista.

La palabra de Patricia Sosa sobre su pelea con Valeria Lynch

"Los meditadores sabemos que siempre hay que poner el doble de lo que el otro no tiene si quiere que una relación funcione. Si alguien viene enojado, uno pone el doble de empatía, si alguien viene malhumorado, uno poné el doble de humor. Es una ley", comentó Sosa. Y sumó: "Cuando vos remaste tantos años sin lograr un efecto recíproco, tenés que abandonar y eso también es una ley. No porque a mí me moleste sino porque estás molestando en el camino del otro. Por lo tanto, hay que dar un paso al costado y dejar que fluya".