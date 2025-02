Sorpresa en la música por la confesión de Valeria Lynch a "La China" Suárez: "Cada día más".

El Wandagate sumó una nueva voz: nada más ni nada menos que la mismísima Valeria Lynch. La cantante no se quedó afuera del escándalo que divide a Wanda Nara y "La China" Suárez y lanzó una inesperada declaración en medio de los picantes idas y vueltas entre figuras del espectáculo.

La situación se originó cuando, en medio de una entrevista, Mediodía noticias (El Trece) le preguntó a Valeria Lynch cuál de todas sus canciones cantarían Wanda y "La China", protagonistas del escándalo del que habla toda la televisión, y la cantante no dudó en responder: “Wanda cantaría Qué ganas de no verte nunca más y la China, Me das cada día más”. Entre risas, la cantante agregó: “Pero va cambiando, porque viste que todos los días hay un capítulo nuevo”.

Cuando le preguntaron qué sentía ante la escalada del Wandagate, Valeria Lynch sostuvo: “A mí ya no me sorprende nada, estoy curada de espanto. Pero yo soy de otra época, cuando las cosas eran más tranquilas, con menos exposición”. En ese momento, la cronista le insinuó que ella también había pasado por situaciones similares y Valeria remarcó: “Pero no por mí, no provocado. Lo que siento es que acá se busca el escándalo. Yo me vi envuelta en escándalos amorosos, pero no porque yo quería. Siempre quise taparlos porque no me parece bueno para la imagen de uno”.

Se filtró el motivo que hizo que "La China" Suárez rompiera el silencio contra Wanda Nara

Yanina Latorre dio a conocer a través de sus historias de Instagram un nuevo mensaje de chat de La China Suárez a Wanda Nara, muy enojada. La panelista explicó desde sus vacaciones en Miami el motivo por el que la actriz habría estallado contra Nara y dio detalles al respecto.

Después de que Wanda Nara compartiera chats privados de La China Suárez en sus redes sociales y de que Mauro Icardi oficializara su relación con la actriz, el escándalo de estos tres personajes volvió a resonar en todos los medios de Argentina. En ese contexto, la revelación de Yanina Latorre generó un nuevo capítulo en esta novela.

Latorre explicó que cuando Icardi llamó a Francesa por su cumpleaños, Rufina -hija mayor de La China- la habría querido saludar y Wanda habría explotado en contra de Mauro por ese motivo. Como consecuencia, Suárez le habría escrito a Nara: "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle ‘gente de mierda, ridícula’ a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija. Las cosas de grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana. Agresiva".

"Hay necesidad? ¿No pueden ser un poco más contenedores y compasivos con los niños? Es una chiquita con los padres recién separados", cuestionó Latorre en su descargo. Y agregó: "Acto seguido se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo! Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo. En ese momento, la China manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. ¿Entendés que están todos mal de la cabeza, no?".