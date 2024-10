El triste adiós que anticipa Valeria Lynch y conmociona al espectáculo: "Una mujer grande".

Valeria Lynch sorprendió a sus fanáticos con una decisión que cambiará el rumbo de su vida artística y que marcará un antes y un después en su vida. "Ya tenemos todo armado", confirmó la respetada cantante que está pronta a presentarse en el teatro Gran Rex los próximos 8 y 9 de noviembre a las 20.30 horas.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), Valeria anticipó sus shows y no se anduvo con medias tintas cuando sentenció: “Miren, yo les voy a decir algo y no quiero que suene dramático pero se los quiero decir pero no se que va a pasar después del Rex”.

“¿Estás pensando en eso?”, quiso saber Rodrigo Lussich pinchando a Valeria Lynch para que hable de su posible retiro, pero la artista le aclaró: “Estoy pensando pero no es que me quiero retirar…a ver, que se entienda. Yo no me veo si no estoy en un escenario. La sensación mía no es de retiro pero digo: ‘Otra vez un Gran Rex’ ¡Que se tiene que armar porque no es un teatrito chiquito porque tiene 3.300 localidades! Es por todo lo que conlleva el armado del show, la producción…es difícil. Luces, pantallas, ideas…es estresante aunque parezca una tontería”.

Por otro lado, en una reciente entrevista con El País, de Uruguay, Valeria Lynch volvió a referirse al tema y remarcó: "soy una mujer grande, tengo dos nietos divinos a los que quiero disfrutar más, quiero estar más en contacto con mi familia”. Vale destacar que además de su carrera como cantante, Valeria Lynch es actriz y suele ser requerida para el teatro musical. La última obra teatral que protagonizó fue Sunset Boulevard.

Valeria Lynch se hartó y dejó en claro lo que piensa de Patricia Sosa: "Que siga vendiendo"

Valeria Lynch aprovechó un momento de la entrevista que le hicieron en América TV para referirse a una vieja conocida suya en el mundo de la música: Patricia Sosa. Creer o reventar, la cantante le tiró un palito en pleno vivo sobre un hecho ocurrido hace unos años que todavía no le perdona.

La artista de 71 años estuvo invitada en Noche Al Dente, el programa que conduce Fernando Dente. Entre otras cosas repasó su trayectoria artística, su actualidad laboral, pero además no dudó en responder una pregunta picante vinculada a Patricia Sosa, una artista que junto a ella marcó una generación.

"¿Harías un cover con Patricia Sosa?", le preguntó Dente mientras Valeria miraba con incomprensión. "No... de eso mejor... para mi eso es fin. Me dolió, no me enojó. Yo para que me enoje ¿sabés lo que tienen que hacerme? Y no me hizo mucho todavía", lanzó sin tapujos.

Cabe recordar que Valeria Lynch y Patricia Sosa fueron amigas durante muchos años, pero no hubo un hecho puntual que las haya distanciado, aunque el motivo aún se desconoce. De hecho, ninguna de las dos reveló puntualmente qué fue lo que pasó. "Ya está, fue, persiana bajísima. Que siga vendiendo entradas hablando de mí...", cerró Lynch, muy filosa.