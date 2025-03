Sorpresa en el folklore por el video que salió a la luz de La Sole: "Faso, vino y pala".

Soledad Pastorutti, una de las voces más queridas del folklore en Argentina, se hizo viral por un divertido video en el que se animó a cantar una de las reversiones más populares de su clásico hit Tren del cielo, que cantó junto a su hermana Natalia Pastorutti. La reacción ante la iniciativa de "La Sole" para animársele a la nueva letra al compás de la canción que la llevó al estrellato.

Invitada a Vuelta y Media (Urbana Play) "La Sole" entonó la canción de cancha de Club Atlético Laferrere con acompañamiento de guitarra y sorprendió a Sebastián Wainraich y el equipo del programa. Lo curioso es que la melodía del tema se desprende del clásico Tren del cielo, la canción más famosa de Soledad Pastorutti, aunque la letra está totalmente cambiada. "La Sole" se tomó el momento con diversión y fue aplaudida por todos los presentes en el estudio, ya que en su iniciativa adoptó la pasión de los hinchas con la melodía.

En la actualidad, Soledad Pastorutti se encuentra promocionando sus nuevas fechas, el 5 y 6 de abril, en el Teatro Gran Rex. En el espectáculo Simplemente Soledad la folklorista cantará nuevos temas y su repertorio clásico, que la convirtió en una de las artistas indiscutidas del folklore contemporáneo.

Cómo es la letra del cántico de cancha de Club Atlético Laferrere

Vayas donde vayas…

Donde jueges te alentare…

Faso Vino y Pala…

Es la banda de Laferrere…

No me importa nada…

Yo te quiero ver en la B…

Tiembla Casanova…

Caminando vamo a volve…

Vos…Vos sos la pasion…

De…De toda mi gente…

Es mi ilusion…Laferrere campeon…

Daale, Daale, Daale Lafe

El hito que rompió "La Sole" en Cosquín 2025

"¿Ustedes están todos locos? ¿Qué es eso de festejar así 29 años? ¿Y yo qué hago con tanto cariño? Gracias una vez más por ayudarme a renacer en Cosquín, gracias por darle vida y sentido a mis interpretaciones!!! Los quiero mucho mucho!", escribió Pastorutti en sus redes tras bajarse del escenario. Y agregó: "29 años. ni yo lo puedo creer!!! Estoy en un momento de la vida donde no todo da lo mismo. Empiezo a elegir, a cuidar, a valorar, a ignorar, a disfrutar y sobre todo a amar con otra conciencia. Todo vale más!!! Los que me conocen bien saben que soy dura para la emoción y no por eso menos humana".

Durante el show, la cantante pronunció: "La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", esbozó artista. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".