Lizy Tagliani se sacó como nunca y le respondió con todo a Viviana Canosa: "Me quieren cagar la vida"

Lizy Tagliani se defendió de las acusaciones de Viviana Canosa.

Lizy Tagliani abrió su programa de radio con un contundente descargo después de las acusaciones de Viviana Canosa, que la vinculan a delitos relacionados con menores de edad. La humorista se mostró por primera vez más tajante en su discurso y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias por que se sepa la verdad; también habló con el mismo ímpetu en el ciclo de Georgina Barbarossa en Telefe.

La conductora del ciclo Arriba Bebé en la Pop 101.5 hizo un corto pero conciso descargo a las 6 de la mañana, ni bien empezó su programa: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".

Horas más tarde, Lizy salió al aire en el programa de Barbarossa de manera telefónica y continuó con su defensa ante las acusaciones: "Yo voy a demostrar que soy inocente. Realmente me quieren cagar la vida pero no me la van a cagar, te lo juro. No encuentro respuesta a por qué hacen esto. No creo que tenga que ver con la política, yo nunca me manifesté políticamente, no creo que sea una devolución de nada. Honestamente, me carcomo la cabeza en pensar por qué: no me comporto mal con nadie y he sido agradecida siempre. Me acusaron de chorra y hay un video donde se muestra que al persona que robaba era otra. Yo nunca en mi vida hice nada de todo lo que están diciendo".

Viviana Canosa.

La denuncia de robo de Canosa a Lizy

"Yo tenía que descansar, entonces me iba a dar un baño y me metí a la cama a dormir una siesta, literal. Y dejaba a mi equipo en mi casa porque los necesitaba para después producirme en casa para ir a Canal 9 todos juntos en mi auto", contó en primera instancia Canosa. "Muchas veces dejaba la puerta de mi cuarto abierta y muchas veces vi que me faltaba plata de la cartera. Hasta que un día, y nunca lo conté, abrí la ducha, hice como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada así en la bañera. Y cuando esperé, conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi cómo me estaba robando la señora Lizy Tagliani, robando plata de la cartera, tironeándomela", reveló sin tapujos. "Fue el día que yo le dije 'te pido un solo favor: andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando'", agregó.