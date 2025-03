El Chaqueño Palavecino sacudió al folklore en plena crisis del gobierno de Milei: "La sufrimos"

La palabra del Chaqueño Palavecino en medio de la crecida del río Pilcomayo en su pueblo natal Rancho El Ñato.

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina por su extensa trayectoria en el mundo de la música. En estas últimas semanas, el experimentado artista de 65 años estuvo presentándose en escenarios de distintas partes de país y su nombre resonó en el ambiente, pero lo que pasó recientemente no está vinculado a sus compromisos artísticos: el cantante visitó su pueblo natal Rancho El Ñato por una movilización solidaria y expuso cómo se encuentra el distrito en plena crisis del gobierno de Javier Milei.

Rancho El Ñato es un paraje ubicado en en el Chaco Salteño y allí nació El Chaqueño Palavecino, quien de manera frecuente realiza actividades solidarias por la complicada situación económica que atraviesa desde hace varios años. En este contexto, el artista estuvo la localidad en los últimos días y dialogó con Cadena 3 para exponer detalles de su visita en el marco de la crecida del río Pilcomayo que azotó a la comunidad, motivo por el cual llevó mercadería y todo lo necesario para mitigar lo ocurrido.

El Chaqueño Palavecino en su pueblo natal.

"Están con un problema tremendo que no es novedad de hace tiempo, claro que estamos afectados nosotros porque no podemos ingresar al pueblo. Hace tiempo que la sufrimos cada día más. No se hace un tratado bueno como para canalizar un poco", expresó El Chaqueño. El cantante no fue solo a Rancho El Ñato: "El Indio" Lucio Rojas, reconocido artista de folklore y quien es su sobrino, lo acompañó en el viaje.

“Son caminos totalmente anegados, una situación muy compleja”, sumó Palavecino tras haber recorrido 55 kilómetros en siete horas para llevar mercadería a los damnificados. Rancho El Ñato queda a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Victoria Este, donde más de 400 familias fueron evacuadas e incluso se autoevacuaron frente a las inundaciones.

Alegría en el folklore por lo que pasará con el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros

Los fans del Chaqueño Palavecino y de Los Nocheros están de fiesta con el anuncio de un gran festival de folklore que tendrá lugar este mes y será en el conurbano bonaerense. Este Gran Folklorazo busca consolidarse como un clásico de los veranos, convocando a quienes llevan el género musical en la sangre como a nuevas generaciones que desean sumergirse en la riqueza de esta tradición artística.



De esta forma, los admiradores del folklore argentino tendrán una cita imperdible el próximo sábado 22 de marzo, cuando el Gran Folklorazo arranque en el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli. El evento ofrecerá una noche llena de música, danza y tradición. Con un inicio programado para las 18 horas y una duración hasta la medianoche, se reunirán importantes referentes del género.

Furor por el Gran Folklorazo con El Chaqueño Palavecino y Los Nocheros en Tecnópolis.

Entre los artistas confirmados se destaca la presencia de Chaqueño Palavecino, quien presentará su nuevo álbum "Quién me quita lo cantado". El inconfundible estilo y extensa trayectoria lo convierten en una de las figuras más esperadas del evento. Pero también serán parte de la jornada Los Nocheros, la agrupación salteña que ha sabido conquistar generaciones con su inigualable combinación de armonías vocales y letras románticas.

Luego, a la lista de artistas se suman Los Alonsitos, íconos del chamamé que celebran 39 años de trayectoria, y Los Caldenes, una de las bandas más representativas de La Pampa, que en esta ocasión festeja 35 años de carrera. El festival contará con la participación de otras figuras destacadas del folklore nacional. Más que un simple evento, este Gran Folklorazo busca consolidarse como un clásico de los veranos bonaerenses.