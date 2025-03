"Primera vez": sorpresa por lo que se conoció de Los Nocheros y otro ícono del folklore

Los Nocheros serán parte de un gran evento folklórico.

Los Nocheros hicieron una publicación en sus redes sociales que llamó la atención de sus miles de seguidores, en alusión a lo que pasará próximamente en su carrera. Los miembros de la icónica banda de folklore revelaron lo que harán junto a otros emblemas del género autóctono argentino y dieron detalles al respecto.

Rubén Ehizaguirre, Álvaro y Mario Teruel harán en los próximos días una presentación musical en un evento folklórico junto a la banda Los Alonsitos y también al icónico cantante y compositor, El Chaqueño Palavecino. Se trata de una propuesta que hasta el momento no se había hecho en Argentina y por ese motivo hay expectativa al respecto.

"Por primera vez en Argentina se viene El Gran Folklorazo en Buenos Aires, una noche a pura peña y folklore. Con la presencia del Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Caldenes y también estará el chamamé presente con Los Alonsitos. El 22 de marzo en el Estadio Tecnópolis, entradas a la venta por Tu Entrada y en puntos de venta", informa el posteo compartido por Los Nocheros, sobre lo que ocurrirá a fin de mes en el mencionado recinto. Al mismo tiempo, desde las redes de la banda folklórica, promocionaron una única función que Los Nocheros harán en Mar del Plata el 25 de abril, para la que ya está habilitada la compra de entradas.

Cómo comprar las entradas para El Gran Folklorazo

Para adquirir tickets para el nuevo festival que protagonizarán Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino, se deben seguir estos simples pasos:

Ingresar al sitio web oficial: Tuentrada.com. Buscar “El Gran Folklorazo” en la barra de búsqueda. Seleccionar la fecha del evento (sábado 22 de marzo en Tecnópolis). Elegir la ubicación dentro del predio y la cantidad de entradas deseadas. Hacer clic en “Comprar” y completá los datos de pago. Se recibirá un correo electrónico con la confirmación y el ticket digital.

Kike Teruel ya no es parte de Los Nocheros.

Los precios de las entradas para el Gran Folklorazo

Vip Folklorazo: $80.000

Vip Plata: $70.000

Platea Lateral A sin numeración: $50.000

Super Pullman s/n: $60.000

Codo A s/n: $45.000

Codo B s/n: $45.000

Pullman s/n: $35.000

La colaboración especial de Euge Quevedo con Los Nocheros

Como bien se indicó, Eugenia Quevedo se convirtió en una de las artistas del cuarteto más “buscabas” por figuras de diversos géneros musicales. Luego de una grabación junto a Luck Ra y el último estreno de la mano de La Sole, la cuartetera participó de una colaboración junto a Los Nocheros y se convirtió en uno de los éxitos del 2024.

El grupo folklórico optó por celebrar los 25 años de Signos, uno de los discos más exitosos de su carrera, reversionando sus canciones con grandes colegas de la música. En esta oportunidad invitaron a la vocalista de La Banda de Carlitos para fusionar su talento con la impronta que caracterizó a los salteños a lo largo de su carrera.

Tristeza en el folklore por el descargo de La Sole tras la muerte de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó Soledad en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".