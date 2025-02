Emoción por lo que hicieron Los Nocheros con un fan: “Cartel”

Los Nocheros son uno de los grupos más queridos del folklore y en todas partes del país el público les demuestra su cariño incondicional. Así quedó registrado en un espectáculo que brindaron en Rosario, donde un fan les reveló un sueño especial y los cantantes se lo cumplieron, para emocionar a todos el público. Luego, el admirador que logró cantar con sus ídolos expresó todo lo que vivió sobre el escenario.

Todo ocurrió este domingo, cuando Los Nocheros se presentaron en el Anfiteatro municipal rosarino, en el marco del ciclo de Noches del Lunario, en una fecha compartida con Nahuel Pennisi. En pleno show, un fan se subió a cantar con Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Alvaro Teruel. “¿Me cumplen el sueño de cantar con ustedes?”, decía el cartel de “el Pela”, el protagonista del gran momento de la noche.

Los Nocheros tuvieron un voto de confianza y lo invitaron a subir al escenario para interpretar junto a ellos una de las últimas y más celebradas canciones del recital. Era final del show, cuando Rubén miró a Adrián Guaracio, que estaba en segunda fila y lo invitó: "Me voy a tomar un atrevimiento. Vos tenías un cartel de que querías cantar, hermano. ¿Querés cantar? ¿Te animás a 'La chacarera del rancho'? ¡Vení!".

Luego, el momento se viralizó en Instagram, donde “El pela motero", también amante de las motos compartió fotos del momento más soñado de su vida y escribió: "Gracias a LOS NOCHEROS son demasiado genios. Tener tanta humildad para dejarme pasar, no me lo creo". Como era de esperarse, el cuarto Nochero por una canción cosechó muchos elogios de varias personas que lo felicitaron por su performance.

Los Nocheros compartieron la foto del show que dieron junto a un fan que estaba entre el público.

La historia del cuarto integrante de Los Nocheros, por una noche

Adrián tiene 50 años, es rosarino, camionero de profesión y cantante de corazón, según detalló La Capital. Actualmente, vive en Roldán junto a su hija Luana de 21 años y su mujer Virginia, un eslabón clave para lo que vivió este domingo a la noche. Fue ella, profesora de guitarra, quien convenció a su marido de llevar el cartel que lo terminaría llevando al escenario junto a sus ídolos.

“Yo le dije que no nos iban a dar bola con el cartel. Ella me decía que sí, que total no molestaba", apuntó el “Pela” ante el medio local y agregó sobre la canción que le tocó interpretar: "La sabía obviamente, aunque por ahí no es la que yo hubiese elegido para cantar. Pero estaba en el baile y había que bailar”. “Salí corriendo como pude entre la gente. Me temblaba todo. No sabía ni lo que iba a hacer”, relató.

Del mismo modo, Guaracio detalló el momento con sus admirados folkloristas: “Me agarró Álvaro, me abrazó, le di un beso a cada uno, y bueno. La verdad que son unos gigantes, humildes. Los tipos son especiales”. “Yo sé que no hacen subir gente al escenario, así que todavía no puedo creer que me hayan hecho subir. Me emocionó cada vez que veo los videos”, completó.