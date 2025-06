Mirtha Legrand habló sobre Ricardo Darín en su programa de TV.

Mirtha Legrand habló sobre el escándalo que surgió después de las declaraciones de Ricardo Darín en su programa. El actor de El Eternauta fue crítico con las políticas económicas en Argentina y aludió a precio de las empanadas, lo que conllevó burlas y comentarios ofensivos hacia él.

La conductora de televisión se manifestó a favor del actor después de que este recibiera burlas por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, y el Ministro de Economía, Luis Caputo. “Pobre Darín, lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Pero qué tuvo de malo? ¿Vos sabés que yo no lo escuché? Porque yo le pregunté ‘¿cómo ves el país?’ Y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y bajó la cabeza", comenzó La Chiqui.

"Y no lo oí cuando dijo lo de los 42. Lo de los 48. Le mandamos un aplauso desde acá, que es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el más famoso actor argentino. Y lo queremos mucho. Yo lo conozco desde chiquito, conocí a su padre. Darín es todo lo que está bien", continuó la madre de Marcela Tinayre en su programa de televisión. Además, las clásicas empanadas argentinas formaron parte del menú de la noche.

Qué dijo Darín en lo de Mirtha Legrand

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", soltó Darín con su icónica ironía. Y luego sostuvo: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

El protagonista de El Hijo de la Novia manifestó su preocupación por lo elevados que están los precios en el país: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.

Darín en El Eternauta.

El recuerdo de Ricardo Darín de su hermana Alejandra

"Y tu hijo sigue... Qué bien le va, todas familias de artistas... Tu papá, tu mamá, qué notable. A tu papá lo conocí también. Y tu mamá trabajó con Daniel. Tan simpática ella, tan amorosa. Tuviste una pérdida muy terrible últimamente, ¿no?”, recordó Mirtha. "Sí, mi hermana. Muy terrible. Sí. ¿Qué va a ser?", comentó Darín con la voz quebrada por la emoción.

Andrea Pietra, presente en la mesa, contó: "Era muy amiga mía y nos dejó la orden que la recordemos con alegría porque ella era muy de celebrar todo, así que... Ella dejó la orden así. Ella promovía la alegría todo el tiempo y celebrar, así que bueno, es nuestra obligación recordarla así", en alusión a la famosa actriz que perdió su vida después de batallar contra el cáncer.