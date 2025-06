¿Por qué no se puede ver la final entre Huracán y Platense por Magis TV? Los motivos por los que no se podrá ver por Magis TV la final del Torneo Apertura 2025 entre Huracán y Platense. Por qué no se podrá usar la aplicación para seguir una nueva final del fútbol argentino.

Este domingo 1 de junio a partir de las 17 horas, Huracán y Platense decidirán en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero al campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino. El duelo entre el 'Globo', que eliminó a un candidato como Independiente en semifinales, y el 'Calamar', que dejó afuera a Racing, River y San Lorenzo, definirá al mejor del certamen en uno de los eventos más importantes del semestre. Sin embargo, los derechos de televisación que existen sobre el encuentro generan que no sea tan accesible poder seguirlo por TV o en alguna plataforma de streaming online. En la actualidad, Magis TV es una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios para ver partidos del ámbito local debido a su gran versatilidad a la hora de acceder todo tipo de contenido. Aún así, esta alternativa resulta ilegal ya que tienen sus transmisiones disponibles en diferentes canales; en esta ocasión, aunque muchos quieran observar el cruce por el título entre el conjunto de Parque Patricios y el de Vicente López por este medio, eso no será posible. Por qué no se puede ver Huracán vs. Platense por Magis TV La aplicación sufrió varias denuncias por parte de quienes tienen los derechos de exhibición de esos contenidos y en las últimas horas, se supo que la Justicia lanzó un bloqueo legal en todos sus servidores. En este sentido, "el juez Rossignoli ordena al ENaCom y a Google bloquear los sitios y aplicaciones a pedido del fiscal Musso, quien dio forma legal al reclamo de poseedores de derechos de exhibición de torneos de fútbol y de operadores de televisión pagos", según señaló el periodista y docente Martín Becerra a través de sus redes sociales. Además, se ordenó a Google desinstalar la aplicación de los sistemas de Android por varias razones. De acuerdo a lo que averiguó El Destape de cara a la final entre Huracán y Platense "van a probar un bloqueo", por lo que si funciona sería imposible, tal cual lo marca la ley, ver la final del Torneo Apertura 2025 por Magis TV, que se jugará en la tarde de este domingo 1 de junio. Si bien es verdad que es una plataforma que ayuda al acceso en momentos de crisis económica, vale decir que estrictamente es una falta sobre la ley de derechos de transmisiones en Argentina y, de esta forma, las empresas pueden tomar medidas aunque en este caso, la polémica también surge dependiendo de la manera que se haga el bloqueo. El Estadio Madre de Ciudades será el escenario del duelo entre Huracán y Platense para definir al campeón del Torneo Apertura 2025. ¿Cuándo juegan Huracán vs. Platense y quién se encarga de la transmisión? El partido por la final del Torneo Apertura 2025 se jugará este domingo 1° de junio de 2025, a partir de las 17 horas (Argentina) en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del cotejo será Facundo Tello, y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales. Huracán vs Platense: ficha técnica Torneo: Final del Torneo Apertura 2025.

Final del Torneo Apertura 2025. Fecha: Domingo 1° de junio de 2025.

Domingo 1° de junio de 2025. Horario: 17 horas (Argentina).

17 horas (Argentina). Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports. TWITTER

