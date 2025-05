Lali Espósito opinó sobre la polémica de Ricardo Darín y apuntó contra Javier Milei: "Hay cosas que importan más, como el Garrahan".

Lali Espósito se metió en la polémica de Ricardo Darín por sus dichos sobre el precio de las empanadas y saltó en defensa del actor argentino. Días atrás, Darín había opinado sobre lo altos que están los precios durante la gestión del presidente Javier Milei y ejemplificó con el precio de una docena de empanadas por la que había pagado 48 mil pesos. Mientras algunos usuarios de las redes sociales lo defenestraron y aseguraron que las empanadas no cuestan eso, otros lo defendieron y entendieron su punto.

Lali fue una de ellas, y al ser consultada por un móvil de LAM (América TV), manifestó: "Me resulta bizarro. Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo, pasa que estamos en una época tan corta, tan chata en las conversaciones, tan en lo poco importante... Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión, que puede dar como cualquier otro ciudadano por algo que pagó y que le pareció caro y lo vamos a saltar a matar a Darín porque es el foco del momento... después será otro".

En este sentido, aclaró que incluso ella misma ha sido el foco de los golpes en su momento. Además, Lali agregó que "hay cosas que importan mucho más" para debatir en este momento, como la crisis que está atravesando el Hospital Garrahan. "Sin embargo, estamos hablando de una empanada", observó. En este sentido, opinó que en la sociedad "hay una intolerancia general" y que "es una época un tanto insoportable, cínica, corta, con cero profundidad de discusión política, todo muy tuiterito, aburrido".

Sobre las figuras públicas que no opinan sobre la situación actual del país, argumentó: "Cada uno hace lo que quiere. Entiendo perfectamente a quien no quiere opinar y quien no quiere recibir eso que viene después de opinar. Me parece mal que alguien no pueda opinar, sea lo que sea que opines: que te encanta Milei o no, o de lo que sea. Todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña letal".

En esta misma línea, sostuvo que en un país democrático, "todos deberíamos tener un ida y vuelta". "Se torna difícil con una persona que solo llama mandriles a quienes no opinan como él. Yo vivo en este país, es donde aporto, es de donde soy, y es raro no sentirte representado, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un primer mandatario", concluyó.

Los dichos de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas

Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, el actor de El Eternauta opinó: "La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", comenzó Darín. Y agregó: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

En tanto, el actor de 68 años manifestó su preocupación por lo elevados que están los precios en el país: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.