Colapinto se pudrió del Alpine y cruzó a los ingenieros por el auto en Bélgica

Colapinto terminó delante de Isack Hadjar.

La cita en el Circuito de Spa-Francorchamps estuvo tapada por agua esta mañana, con una lluvia incesante que llevó a los comisarios a retrasar el inicio de la carrera, que estaba programado para las diez. Debido a esto, la largada se retrasó más de una hora y debió realizarse en movimiento luego de cuatro vueltas detrás del Safety Car y con todos los monoplazas con los neumáticos intermedios de lluvia.

Franco Colapinto largaba decimoquinto en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y, aunque tuvo una buena largada, su rendimiento comenzó a caer con el paso de las vueltas como consecuencia de la evolución de la pista. La aparición del sol, el cambio de temperatura y el hecho de que el asfalto comenzaba a secarse hizo que cambien las condiciones, lo que llevó a todos los equipos a cambiar a los neumáticos de piso seco a partir de la decimosegunda vuelta.

El piloto argentino ingresó en el giro 13 y volvió a salir con los neumáticos medios en el decimoséptimo lugar, una estrategia que siguieron casi todos los pilotos, con excepción de Lando Norris, que cambió por duros. La mayor temperatura hizo que la degradación de los compuestos se acelere, lo que llevó a Alpine a tomar la decisión de volver a cambiar las gomas hacia la etapa final de la carrera, algo que perjudicó a Franco.

Y es que Colapinto fue de los pocos pilotos que tuvieron un segundo ingreso a boxes, lo que condenó su resultado en Spa, ya que no fue capaz de recuperar el tiempo perdido en el pitlane. Puesto que el cielo volvió a nublarse y la temperatura bajo en la pista, los demás competidores se quedaron y mantuvieron las gomas medias, algo que el pilarense considera que también pudieron haber hecho en Alpine.

De ahí la queja del argentino una vez finalizada la carrera, cuando por radio le marcó a su ingeniero que el segundo ingreso fue un error. “No tendríamos que haber entrado a boxes para ser honesto. Los neumáticos se sobrecalentaron y fue lo mismo después de cinco o seis vueltas”, afirmó Franco, que padeció dos veces la degradación de los neumáticos. Como respuesta, Stuart Barlow le señaló que van a revisar todo en la oficina y recordó cuál era el objetivo: “Estábamos tratando de alcanzar a Sainz, pero no hicimos ningún progreso en relación con los autos de adelante. Así que lo vamos a mirar más en detalle”.

Colapinto suma siete fechas sin puntos.

La queja de Colapinto tras la carrera

Una vez finalizado el GP de Bélgica, Franco Colapinto se dirigió a la zona mixta, donde brindo unas declaraciones a los micrófonos de ESPN y continuó con su queja a Alpine. “Creo que paramos una o dos vueltas tarde, esas dos paradas no ayudaron. Fue una carrera dura, el aire sucio me costó, me hizo gastar mucho la goma. Fue una carrera larga, intentamos avanzar pero creo que estábamos frenados con los autos de adelante”, afirmó.