Mayans fulminó a Milei: "No cree en la división de poderes".

El senador de Unión por la Patria (UP) por Formosa José Mayans acusó al presidente Javier Milei de descreer de la división de poderes y de humillar a la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Usan los ataques a la vicepresidenta como cortinas de humo", consideró.

“El Presidente no confía en el sistema representativo de gobierno. Ningunea y ataca cuando algo no le gusta”, denunció el legislador en declaraciones a La Nación, y sumó: “Milei no cree en la división de poderes, no aplica la Constitución Nacional. Es un gobierno unitario. Muy parecido a un gobierno de facto”.

En la misma línea, planteó que el libertario desconoció “el llamado de atención” lanzado por el Senado, y se preguntó: “Si su programa es tan sólido, ¿cómo puede ser que su superávit fiscal esté basado en el hambre y en la miseria de tantos jubilados y en la falta de remisión de los fondos que les corresponden a las provincias?”.

Mayans opinó que el programa económico “no tiene destino” y denunció que un gran porcentaje de la sociedad no puede cubrir la canasta básica al tiempo que el salario “está abatido”, por lo que pidió concluir con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 en la Cámara de Diputados como un nuevo mensaje al Poder Ejecutivo. “Tenemos un plan económico que consiste en un alto endeudamiento externo y con las provincias”, remarcó, y añadió: “Hay que barajar y dar de nuevo, pero tenemos un Presidente que se dedica a insultar, a hacer este tipo de show, decir que ‘le vamos a romper el tujes’ y todas estas cosas que hace, que amenaza. Distrae la atención del caso $LIBRA y los negociados que están haciendo con el tema de las privatizaciones”.

Los cruces de Milei a Villarruel

Asimismo, el senador peronista aseguró que el libertario goza de humillar a la titular del Senado para evitar su proyección política. “La vicepresidenta tuvo un gesto con el Poder Ejecutivo, dijo que ella entendía que se requerían dos tercios para tratar los proyectos aprobados por Diputados, pero yo le dije que no tenía que interpretar nada porque no era del Poder Legislativo y el único que puede interpretar (el Reglamento) es el cuerpo”, la escudó.

“En su momento ella tenía una mejor imagen que Milei y creo que la hermana del Presidente (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei) la vio como una rival y ordenó limpiarla. Por eso este hostigamiento. El Gobierno, a través de (Santiago) Caputo, ordenó cerrar el Senado y obstruir el funcionamiento de un poder del Estado”, aseveró, y sumó: “Es inconstitucional y una falta grave para la democracia. Como Villarruel es abogada y sabe los límites, no se prestó a eso. Igual, creo que usan los ataques a la vicepresidenta como cortinas de humo”.

El legislador opositor planteó que el mandatario busca mostrar “que tiene estabilidad económica, que el programa económico es un éxito”, mientras “todo el mundo se da cuenta de que no es así porque 23 gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad y los legisladores le están diciendo que esto está mal”.