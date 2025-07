Las promesas sobre el bidet de Milei a la Mesa de Enlace y la agenda ninguneada

La Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, está lejos de representar los intereses y problemáticas reales de los productores agropecuarios, al decir de Omar Príncipe, ex titular de FAA y actual conductor de la organización Bases Federadas. Desde su óptica, esto es lo que se vio del último encuentro entre las entidades patronales con Javier Milei, donde los ruralistas se mostraron “optimistas” con el titular del Poder Ejecutivo por haber mantenido un diálogo cara a cara.

Las problemáticas de los productores agropecuarios son variadas y no todas están contempladas en las prédicas de la Mesa de Enlace. Existe otra agenda en la que se cuestionan algunas decisiones oficiales que resultaron en un duro golpe a la producción, como el fin de los subsidios a la producción de algodón para los productores de Chaco y Salta, el cierre del Instituto Nacional de la Yerba Mate, o la apertura indiscriminada a la importación de carne de cerdo. No todo son retenciones ni todo “el campo” es lo mismo.

En relación a la Mesa de Enlace, algunos de los temas planteados en su reunión con Milei fueron la seguridad rural, infraestructura, economías regionales, desregulación de los organismos públicos, barrera sanitaria patagónica y el mantra por excelencia, la eliminación de las retenciones. El Presidente les llevó una carpetita azul con la descripción de sus “principales hitos” y dio pocas, poquísimas, certezas.

¿Dispararle a las retenciones?

La actual Mesa de Enlace tiene una coincidencia ideológica con las prédicas de La Libertad Avanza. Quien lleva adelante ese nexo y oficia de “sherpa” es Nicolás Pino, titular de la SRA, anfitrión del encuentro de este martes. El próximo jueves, la entidad cortará la cinta inaugural de la nueva exposición agro ganadera y el próximo 26 de julio, recibirán nuevamente a Milei para el discurso inaugural.

El oficialismo de Pino no es inocuo entre los demás dirigentes. Contagia optimismo. “Es probablemente diferente a lo que venimos acostumbrados en la Argentina. Fue un gesto del Presidente hacia un sector tan importante como el campo que no estábamos acostumbrados. Pero, por eso, no tenemos que dejar de reclamar y plantear todos los problemas. El sector agropecuario para Milei es muy importante y preponderante, como debería haber sido siempre para cualquier Presidente de la República Argentina. Se abrió una instancia de diálogo que es muy importante y debemos cuidarla”, sostuvo Lucas Magnano, titular de Coninagro, según publicó La Nación.

Los espejitos de colores para los ruralistas llegaron en el formato de una carpeta azul, donde el Gobierno apuntó lo que consideró los principales logros de su gestión, como por ejemplo la apertura importadora de alimentos, que en la práctica perjudicó a cientos de miles de productores.

Los integrantes de la Mesa de Enlace siguieron atentamente el diagnóstico oficial, sin pretensiones de interrumpirlo hasta que llegó el momento de las preguntas. Sobre el tema retenciones, se llevaron una promesa (¿sobre el bidet?). “No habrá más medidas temporales. Tienen el punto rojo en la frente que, en cuanto pueda, les voy a sacudir con todo”, respondió sobre los derechos de exportación ¿A quién le apuntará Milei? Por las dudas, en los techos de la rural había personal de seguridad presidencial, tipo francotiradores al mejor estilo Donald Trump.

Sabor a poco

La Sociedad Rural Argentina organizó el encuentro oficial como una forma de llevar tranquilidad al resto de los integrantes de la Mesa de Enlace a días de la inauguración de la Exposición agro ganadera organizada por dicha entidad patronal.



“Termina la reunión con el Presidente, en la Mesa de Enlace hubo ponderaciones diferentes. Se valora que nos haya recibido y escuchado sobre las problemáticas del sector. Mencionó su compromiso para que el próximo impuesto que baje sea el tema de las retenciones, sin poner fecha. Desde la Federación Agraria nos quedamos con un gusto amargo en la boca. Si bien pudimos plantear las dificultades de las economías regionales, la agricultura familiar y el INTA, el Presidente simplemente nos escuchó y terminó diciendo que a él ´lo único que le interesa es acomodar la macro´ y que los otros temas no lo deberíamos tratar con él. Con lo cual fue una reunión que nos dejó con las manos vacías”, explicó -en diálogo con El Destape- el vicepresidente de FAA, José Luis Volando.

Las segundas líneas del resto de las entidades tampoco quedaron del todo conformes. Se trata de aquellos dirigentes que pasan el día a día en los pueblos y los campos y no en la Ciudad de Buenos Aires. La principal preocupación fue la poca capacidad de respuesta por parte de Milei.

Sobre el tema del desguace del INTA, donde los ruralistas pretenden seguir integrando su consejo directivo, Milei los mandó a dialogar con el desguazador Federico Sturzenegger; también se le plantearon algunas críticas por los ataques hacia el Banco Nación. En este punto, el titular del Poder Ejecutivo respondió que mandará a cerrar todas las sucursales donde los municipios sigan cobrando impuestos. Se habla del cierre de otras 60 sucursales.

Quizás el punto más álgido llegó con la pregunta “Señor Presidente, ¿qué hicieron con los dólares que liquidamos?”. Milei se embrolló, entró en una secuencia de cuentas matemáticas donde lo único que quedó claro fue que las divisas se fugaron a través de la cuenta servicios para el pago de los gastos por turismo. Según narró uno de los participantes a este portal, pocos entendieron lo que Milei quiso decir con su explicación. Nadie se animó a la repregunta.

La otra agenda

El sector agropecuario tiene otra agenda de problemáticas que es ninguneada por la Mesa de Enlace. Así lo interpreta Omar Príncipe, ex titular de la Federación Agraria y actual presidente de la agrupación Bases Federadas. “Como organización de base no teníamos ninguna expectativa del encuentro con Milei; la Mesa de Enlace está avalando las medidas del Gobierno que rompen el actual modelo productivo”, manifestó en diálogo con El Destape.

“Todas las medidas del Gobierno tienden a romper el modelo productivo del país”, insiste Príncipe. La enumeración que hizo en diálogo con este portal no fue exhaustiva:

* Desmantelaron el Instituto Nacional de la Yerba Mate. “El año pasado, los productores cobraban 400 pesos el kilo de yerba canchada y hoy cobran 180 pesos”, narró el dirigente de Bases Federadas.



*Desmantelamiento del Fondo Algodonero. “El desfinanciamiento de este fideicomiso perjudicó a muchos productores de Chaco y Salta. Sin esos recursos, muchos se quedaron sin la posibilidad de cultivar algodón”, explicó.

*La importación de alimentos. “Hoy en cualquier supermercado encontrás manzanas provenientes de Chile, fideos de Europa o carne de cerdo de Brasil. Con la excusa de bajar la inflación, se le hace un daño irreparable a la producción de alimentos local, siempre en favor de los sectores concentrados”, ahondó Príncipe.

*La desarticulación del INTA. “La experiencia del INTA fue clave para los pequeños y medianos productores y para todo el movimiento de cooperativas. Por ejemplo, desde el INTA se mejoró toda la genética para la producción de carne porcina que hoy es reemplazada por la apertura indiscriminada de las importaciones. Lo que se está haciendo con este organismo y con el Instituto Nacional de la Semilla es un paso más hacia la pérdida de la soberanía alimentaria”, concluyó.

Existe otra agenda que circula por otros carriles que la Mesa de Enlace ningunea por su tácita alianza con La Libertad Avanza.