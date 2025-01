El papa reveló detalles de los ataques terroristas que sufrió

Los ataques terroristas que tuvieron cómo objetivo al papa Francisco.

El papa Francisco I protagonizará un nuevo hecho histórico ya que será el primer líder de la Iglesia Católica en publicar su autobiografía mientras ocupa el rol más importante dentro del Vaticano. "Esperanza", es el nombre que eligió para esta publicación que llevó 6 años de trabajo.

Allí Jorge Bergoglio relató los momentos más íntimos de su vida, desde sus orígenes hasta su llegada a lo más alto de la religión cristiana. También contó un suceso muy importante, se trata de cuando fue objetivo de dos ataques terroristas.

El papa relató su viaje a Irak cuando se flexibilizaron las medidas durante la pandemia y cómo allí su vida estuvo en serio peligro en dos ocasiones. "Casi todos me desaconsejaron aquel viaje, que iba a ser el primero de un pontífice a ese país de la región de Oriente Próximo devastada por la violencia extremista y las profanaciones yihadistas", comenzó el argentino.

Y añadió: "El COVID-19 todavía no había abierto la mano, el nuncio del país, monseñor Mitja Leskovar, acababa de dar positivo en coronavirus, y, sobre todo, las fuentes informaban del alto riesgo para la seguridad, hasta tal punto que una serie de sangrientos atentados habían ensombrecido la vigilia de su comienzo".

"No podía defraudar de nuevo a la gente que veinte años atrás no pudo abrazar a Juan Pablo II, cuyo viaje, con el que él tanto deseaba inaugurar el Jubileo del año 2000, fue impedido por Sadam Husein tras una primera apertura. Me acordaba muy bien de aquel sueño quebrado", sumó el santo padre en un extracto de su autobiografía.

Los dos atentados que tenían cómo objetivo al papa Francisco

Luego de relatar su llegada al país y las primeras impresiones en Irak, el papa Francisco reveló: "La víspera, en cuanto aterrizamos en Bagdad, me habían informado. La policía había comunicado a la Gendarmería vaticana que los servicios secretos ingleses los habían advertido de que una mujer bomba, una joven kamikaze, se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal".

En ese sentido, el argentino contó que también le informaron de "una furgoneta había salido a toda velocidad con la misma intención". "Los vientos del odio no amainaban ni siquiera tras aquella devastación", lamentó el papa.

De todas maneras el sumo pontífice continuó con su viaje y contó que pasó con sus agresores. "Cuando al día siguiente le pregunté a la Gendarmería si tenían noticias de los dos terroristas, el comandante me respondió lacónicamente: “Ya no existen”. La policía iraquí los había interceptado y los había hecho explotar. Eso también me conmocionó. Era otro fruto envenenado de la guerra".