Yuyito González habló sobre su futuro con Javier Milei: "Lo veré"

La reacción de Javier Milei ante los de Yuyito González en Instagram.

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, habló sobre su relación con el presidente Javier Milei y reveló detalles sobre lo que piensa el mandatario de sus publicaciones "hot" en las redes sociales.

Cabe recordar que la "primera dama" estuvo en el centro del ojo mediático luego de algunos videos que subió a Instagram posando en bikini lo cual fue muy criticado desde algunos sectores ya que no estaba "respetando" su lugar como pareja del jefe de Estado.

En una nota con el programa Mañanísma (El Trece), fue consultada por las reacciones de Javier Milei ante sus posteos en las redes. Ante esto, la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) respondió que no pide permiso a la hora de desarrollar su vida laboral.

"No le tuve que pedir permiso al presidente de la Nación porque trabajo hace cuatro décadas de esto, no estoy en un rol de primera dama con protocolos", aclaró Yuyito González.

"Tengo mi marca y mi presencia artística, es mi trabajo. Y si bien hay cosas que las comparto con él y le pregunto su parecer, poner en una conversación si tengo que hacer una publicidad de trajes de baño o no, me parece un montón", agregó la ex de Guillermo Coppola.

Por último, Yuyito González contó cual es la reacción de Javier Milei ante estos posteos: "Yo lo hice y él le puso like y un fueguito en las historias. No estamos pidiendo permiso. Si el día de mañana aparece otra propuesta para mi rol en esta relación, de decir 'vamos a hacer un cambio', lo veré. Hoy soy libre".

Susana Roccasalvo dijo lo que muchos piensan de Yuyito González: "Nada"

La conductora de Implacables (El Nueve) Susana Roccasalvo, se refirió en su programa al presente de su par y sorprendió a todos: "Nada de primera dama, es la novia del presidente".

"A veces, eso es mejor que primera dama. Los hombres las tratan mejor a las novias que a la propia mujer. Yo la vi en vivo llegando al teatro, espectacular, esa altura, está impoluta", aclaró en referencia a la relación entre Javier Milei y Yuyito González.

Sin embargo, en el programa conducido por Susana Roccasalvo no negaron la crisis de pareja, pero si sostuvieron que es algo que "superaron". "Parece que pasó la tormenta. En este caso trasciende, no es lo mismo que se pelee la señora que vive en la esquina que el presidente", afirmaron.

Y en ciclo especializado en la farándula agregaron: "A ella le pidieron que baje el perfil, la retaron un poco de parte de quienes manejan la prensa del presidente. Le pidieron bajar un poco los cambios, más que nada en la apertura (del programa Empezar el día por Ciudad Magazine), que casi era 20 minutos en los que exponía lo que hacía. Fue muy desafortunado".