La televisión no puede creer lo que pasó con Luciana Elbusto tras el escándalo.

Luciana Elbusto es una de las periodistas más mencionadas en los últimos días. Todo se dio a raíz del escándalo mediático en el que también está vinculado Diego Brancatelli, quien ya hizo su descargo correspondiente durante la tarde del miércoles en C5N. Sin embargo, ahora se conoció una noticia inesperada para la televisión que alude a la periodista.

Tras lo acontecido, Luciana Elbusto fue suspendida de su programa en NET TV. El mismo se llama ISPA y es conducido por Diego Suárez. Justamente, fue el conductor quien se expresó públicamente y manifestó su descontento con su colega ya que asegura haber quedado "como un boludo".

“Yo no la suspendí. Fue el canal. Yo no tomo decisiones que tienen que ver con lo artístico. Me sentí traicionado porque nunca pude entender que, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ella tomó la decisión de decir algo totalmente distinto a lo que me dijo a mí, y me dejó como un boludo", expresó Diego Suárez en diálogo con LAM.

En síntesis, Luciana Elbusto fue suspendida de su programa televisivo y el conflicto mediático continúa. Por su parte, Diego Brancatelli decidió cerrar el tema y ya no volverá a hablar públicamente del mismo tras expresarse en C5N con palabras contundentes y haciendo una autocrítica de lo sucedido.

El descargo de Diego Brancatelli en Argenzuela: "Ya se sabe todo"

Diego Brancatelli decidió romper el silencio y habló en Argenzuela, programa de Jorge Rial en C5N. El periodista decidió hacer su descargo tras no dar demasiadas declaraciones en público sobre su situación personal que también vincula a su esposa Cecilia Insinga.

"Estoy siendo centro de una escena fea que nadie quiere vivir, que soy responsable y me hago cargo. Está rodeada de mucho hostigamiento y una perversidad nunca antes vista. Lo comparto con ustedes acá en la mesa, quiero pedir que dejen en paz a mi familia. Que no muestren imágenes de mis niños. Mientras hablan de mi tema, muestran a mis niños", dijo Brancatelli.

Brancatelli pidió proteger a sus hijos y a su esposa

"Ya es noticia, ya se sabe todo. Hay familias atrás que sufren. Dejen en paz a Cecilia, que no eligió ser parte de esto, entonces también está mal eso. Se los pido de frente, ¿quieren hablar de mí? Soy yo", añadió Diego Brancatelli, ante la atenta mirada de Jorge Rial y todo el equipo de Argenzuela.

Reconociendo los hechos, Diego Brancatelli agregó: "Es un momento difícil, le puede pasar a cualquiera. Está mal, quizá es una buena oportunidad para cambiar las cosas que hice mal, que son muchas. Di la cara con mi familia, protejo a mis hijos. A cada uno le expliqué cuál era la situación, qué era lo que había pasado, qué era lo que había hecho. Lo hecho hecho está. Es una buena oportunidad para ser mejor padre, mejor amigo, mejor esposo, mejor profesional".