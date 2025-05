Diego Brancatelli rompió el silencio y contó toda su verdad: "Mi vida privada"

Diego Brancatelli rompió el silencio y contó toda su verdad.

Diego Brancatelli rompió el silencio en medio del escándalo mediático que lo vincula con la periodista Luciana Elbusto y la crisis familiar que esto desató con su esposa Cecilia Insinga, periodista de TN. El insólito descargo de Brancatelli tras la polémica por los chats que despertaron el interés de los magazines de televisión.

Todo empezó cuando un movilero de Desayuno Americano (América TV) salió a buscar la palabra de Brancatelli y el periodista contestó únicamente por respeto a Pamela David, la conductora del ciclo: "No estoy hablando, es una decisión que tomé para mi vida. No hablo de cuestiones de mi privacidad. Yo no soy funcionario público y no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada a ustedes. Lo que sí quiero aprovechar a decir, porque ya me cansé, es que les pido que me dejen en paz y dejen en paz a mi familia, sobre todo a Cecilia (su esposa). Hoy la abordaron con cámara prendida, déjenla en paz a ella, a mis hijos, sean respetuosos. Hay cosas más importantes para hablar, respeten que uno no quiere hablar"..

Enfurecido, Brancatelli cerró su descargo con una sentencia contundente: "Las explicaciones las doy donde corresponde. No soy funcionario público, no estoy obligado a darle explicaciones a nadie. No me vengan a buscar más porque no voy a hablar". Por su parte, la esposa de Diego Brancatelli utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia en la que se la ve junto al periodista. En ella, y parafraseando a la serie del momento (NdeR: El Eternauta), escribió: "Nadie se salva solo. Estamos juntos y en familia que es lo único real de todo".

En la vereda de enfrente, la periodista Luciana Elbusto habló este martes 13 con Intrusos (América TV) y dio a entender que entre ella y Brancatelli hubo una historia amorosa: "Duele que no piense en cuidarme (...) Obviamente, duele, no porque lo diga público porque tiene que cuidar a su familia. Entiendo que está tratando de salvar su matrimonio". Más tarde, Elbusto dio una entrevista a Karina Mazzocco y reconoció: "La historia existió".

El problema de salud que afectó a Diego Brancatelli en 2023

En 2023, Diego Brancatelli alarmó a sus seguidores de redes al compartir un video desde un hospital en una de sus historias de Instagram. El periodista que cobró reconocimiento por su trabajo como panelista en Intratables aseguró estar atravesando un mal momento de salud pero mostró esperanza.

"Sorteando palitos en la rueda. Sin embargo, yo sigo. Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado, con morfina. Gracias a todos y a todas por tantos mensajes lindos. A ponerle garra", escribió el periodista sobre el video que compartió en su historia, en el que se puede ver que "Branca" es trasladado en una camilla por los pasillos del establecimiento de salud donde se encuentra.

Brancatelli agregó música de tensión a su historia de Instagram, fiel a su estilo sarcástico, para ponerle humor a la situación. "Ella, de fierro. De acá a conducir el noti de las 5. Se merece todo", soltó sobre el apoyo que su esposa le brinda durante el mal momento de salud que atraviesa.