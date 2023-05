Diego Brancatelli y Paulo Kablan rompieron el silencio tras su cruce en C5N

Los periodistas se refirieron al cruce que tuvieron en la emisión anterior y a cómo continúa su vínculo. Diego Brancatelli y Paulo Kablan rompieron en silencio en C5N.

Paulo Kablan y Diego Brancatelli dieron la cara en Argenzuela por C5N después del fuerte encontronazo que tuvieron en la emisión anterior. El experto en policiales contó en su cuenta de Twitter que en el último bloque del ciclo decidió retirarse del estudio por la discusión que habían tenido en el corte.

"Tengo quince años de panelista, de discutir y debatir fuerte. Desde hace siete, ocho días estoy como conductor y tengo mucho que aprender, que prepararme, es la autocrítica que hago. Tengo otro rol hasta que vuelva Jorge Rial", comenzó su descargo Brancatelli en vivo. Y agregó: "A Paulo le molestó que en cada información que daba yo tuviera una postura con una mirada distinta sobre determinados temas. Aún así lo llamé a la noche porque esto no tiene que pasar, no es personal. Lo que quiero que quede rigurosamente claro es que yo jamás defendería a un chorro".

Paulo Kablan le respondió en vivo a su colega y demostró que hicieron las paces. "Fue una mecánica de presentar la información que a mí no me gusta. Me enojé, no sé si estuvo mal o bien, pero me enojé. Y se terminó, ya está. Terminó ahí y le tengo el respeto y el cariño de siempre", soltó el periodista.

El fuerte cruce en vivo que tuvieron Paulo Kablan y Diego Brancatelli

Los periodistas se enfrentaron debido a sus posiciones frente a la manera de dar noticias policiales, en referencia a un caso sobre un policía que asesinó a un ladrón.

Diego Brancatelli: Seguramente va a generar polémica porque hay mucha gente que está a favor de que se actúa así y otros que creemos que en que hay una Constitución, división de poderes y que hay una Justicia que es la que tiene que decidir el futuro de la gente.

Kablan: Ojo, ojo que estamos hablando de si es delito o no es delito. Es otra cosa. No es una religión esto, no es una cuestión de creer. Es la ley.

Brancatelli: ¿La ley dice que vos te des vuelta y mates a alguien por ser policía?0

Kablan: Eso es una interpretación antojadiza que no es lo que se ve. Vas a ver lo que va a pasar. Es un tema de ley, qué está bien y qué está mal. La legítima defensa es legítima defensa. Lo que parece ser acá, más allá de lo que se argumenta, puede ser un caso de legítima defensa. Es muy fina la diferencia. Pero no es un tema de qué país queremos.

Brancatelli: Lo vamos a seguir discutiendo.

Kablan: Es que no hay debate de eso.