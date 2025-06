En la previa de la reunión de la OTAN, Trump filtra chats con Mark Rutte

Donald Trump y Mark Rutte.

El secretario de la OTAN, Mark Rutte, felicitó este martes al presidente Donald Trump por su negociación en la guerra entre Irsrael e Irán, en un chat privado que el mandatario hizo público. En ellos, también destacó la negociación que llevó adelante en los últimos días para lograr elevar el gasto en defensa del 2% al 5% a los países miembros de la OTAN. "Felicitaciones y gracias por su acción decisiva en Irán, fue verdaderamente extraordinaria y algo que nadie más se atrevió a hacer. Nos hace a todos más seguros", comenzó Rutte en su mensaje, refiriéndose a la intervención norteamericana en el país de medio oriente.

No es la primera vez que un líder envía a Trump un mensaje que luego él difunde para que todos lo vean en las redes sociales. La semana pasada, el mandatario publicó en su red social un mensaje de texto personal de Mike Huckabee, su embajador de Estados Unidos en Israel, que hacía alusión a Dios mientras proclamaba que Trump recibía muchos consejos sobre la política iraní, pero “solo hay una voz que importa, SU voz”. “Creo que escuchará desde el cielo”, escribió Huckabee, quien también es ministro bautista, “y esa voz es mucho más importante que la mía o la de CUALQUIER otra persona”.

Respecto al aumento del 5% en el presupuesto de defensa del PBI de la OTAN, Rutte también felicitó al mandatario alegando que esta noche se dirige -Trump- "hacia otro gran éxito en La Haya". "No fue fácil, ¡pero logramos que todos firmaran el 5 por ciento!", celebró. "Va a lograr algo que NINGÚN presidente estadounidense en décadas pudo conseguir", señaló sobre estos dos puntos.

"Donald, usted nos ha llevado a un momento realmente, realmente importante para Estados Unidos, Europa y el mundo", asegura Rutte en el mensaje.

La relación Rutte-Trump en el aumento al presupuesto de defensa de la OTAN

La OTAN cerró el domingo un acuerdo para que los aliados se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PBI en el plazo de 2035. Sin embargo, dio flexibilidad a España para que invierta por debajo de ese umbral, en un pacto que llega días antes de la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya.

El acuerdo para el nuevo listón de gasto en el seno de la OTAN llega tras superar las reticencias de España, principal escollo en la negociación y que logró mayor flexibilidad por parte de la alianza atlántica para fijar su propia senda de gasto, más vinculada a los objetivos de capacidades militares que exige la OTAN y que en todo caso obliga a aumentar el gasto en los próximos años.

Trump buscó desde hace tiempo que se logre el aumento del 5%. Pero ante las presiones de España de poder aportar menor presupuesto, el titular de la OTAN reformuló su propuesta para finalmente proponer el 3,5% del PIB a gasto militar puro y reservar otro 1,5% a inversiones en infraestructuras y seguridad, llegando de otra manera al 5% que venía reclamando el mandatario norteamericano.

España sí aceptará la declaración de la cumbre de La Haya, habiendo logrado introducir cambios en el lenguaje para dejar más abierto el compromiso con el nuevo objetivo de gasto. Esto quedó reflejado en otra carta del presidente del Gobierno al líder de la OTAN en el que confirma el 'si' de España a la declaración de la cumbre entendiendo que se respeta la consecución de los objetivos de capacidades "en tiempo y forma, independientemente del porcentaje del PBI que ello suponga"

La intervención de EEUU en Irán y las consecuencias que trajo

El jueves pasado el presidente Donald Trump aseguró en un comunicado escrito que se tomaría dos semanas para analizar si se sumaba a la guerra de Israel contra Irán. Tres días después, lanzó una de las mayores operaciones militares de Estados Unidos de los últimos tiempos: usó una de las bombas no nucleares más poderosas que posee y atacó las tres principales instalaciones nucleares de Irán. Según Trump, las "destruyó completamente"; desde Irán, sostienen que el daño fue secundario y que el programa nuclear "no puede ser destruido".

Por ahora es imposible saber realmente cuánto afectaron los ataques al desarrollo nuclear iraní. Funcionarios estadounidenses ya han relativizado las palabras de Trump. Lo único certero es Estados Unidos demostró su supremacía militar y que la Organización Internacional de Energía Atómica, la agencia de la ONU liderada por el argentino Rafael Grossi, informó que, por ahora, no registró un aumento de la radiación alrededor de las zonas bombardeadas, lo que descartaría -por el momento- un desastre nuclear. Pero esto no atenúa la denuncia que hizo Irán en las últimas horas. "Estados Unidos no sólo bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, bombardeó también la carta de la ONU, el Tratado de No Proliferación Nuclear y el derecho internacional", sentenció el canciller iraní Abbas Araghchi.