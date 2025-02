Pedro Sánchez tildó de "colosal engaño" la estafa cripto promocionada por Milei

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que uno de los líderes de la oposición fue un "colosal engaño" para la política de ese país y lo comparó con las consecuencias de la estafa criptomoneda $LIBRA para los votantes de Javier Milei. De esta manera, el mandatario español reavivó sus diferencias con el libertario, con quien a mediados del año pasado mantuvo un fuerte cruce que derivó en la salida de la embajadora española en Argentina.

"Después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, usted ha sido para la política española lo que la criptomoneda $Libra ha sido para los votantes del señor Milei: un colosal engaño", arremetió Sánchez contra el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó. Y siguió: "Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a ser la política para adultos. La política para adultos era hacer propuestas, moderación, pactos de Estado y lo que ha traído es bulos y crispación".

En un discurso que transmitió por su cuenta de la red social X, Sánchez calificó a esas personas como "gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible". "A la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la Covid-19", puso como ejemplo de esas defensas. En ese sentido, sentenció: "Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere pero España no merece la oposición que usted hace".

Los cruces entre Sánchez y Milei

Ambos mandatarios mantienen fuertes diferencias ideológicas que se acrecentaron luego de que en mayo del año pasado, en un encuentro del partido derechista Vox, Milei acusara de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. Tras estos dichos, el Presidente de Gobierno español retiró a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso.

"Las tijeras de unos y las motosierras de otros son las claras amenazas a Europa, al proyecto económico y social más justo", apuntó Sánchez en medio de aquel escándalo diplomático. Durante su visita a Madrid, Milei había asegurado que el socialismo es "satánico y cancerígeno"; "el lado oscuro, negro, atroz y espantoso" que no puede ganarle a la extrema derecha.

"Su peor insulto no es solo estigmatizar a quienes tienen cáncer. El señor Milei identificó al socialismo con el cáncer. Eso es falta de empatía", retrucó luego el español. Tras las tensiones, Sánchez designó en octubre a Joaquín María de Arístegui al frente de la embajada en la Argentina y desde Cancillería destacaron el gesto conciliador.