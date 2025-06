Ticky y Francisco Lago se unen en “Dejate llevar”, un himno pop para entregarse al amor.

Ticky presenta “Dejate llevar”, una nueva canción con aire de pop latino que invita a fluir con la fuerza del amor. El single, que cuenta con la participación especial de Francisco Lago (voz de Cruzando el Charco), es el primer adelanto del tercer disco solista del músico platense y llega con una propuesta sonora fresca, bailable y emocional.

“Dejate llevar” es una declaración directa, intensa y esperanzadora: una invitación a dejar los miedos atrás y entregarse sin condiciones a los sentimientos. Con un estribillo que no tarda en quedarse pegado, “Te dejo llevarme, vamos donde quieras… si vos me dejás, yo te llevo hasta el sol”, el tema combina melodías pegadizas con una lírica sensible y contemporánea.

La canción fue compuesta por Damián “Ticky” Rodríguez y Francisco Lago, producida íntegramente por el propio Ticky (también tecladista de Cruzando el Charco), y mezclada y masterizada por Martín Pomares. Como en muchos de sus trabajos anteriores, Ticky se encargó de grabar pianos, guitarras, programación y voces, reafirmando su perfil de músico integral.

Con dos discos, dos EP y varios sencillos en su haber, Ticky sigue construyendo un camino solista sólido, caracterizado por letras que inspiran al amor, al autoconocimiento y a la conexión emocional con los demás. Además de su proyecto propio, ha compartido escenario con artistas como Los Cafres, Axel, Nonpalidece y Silvina Moreno, y se ha presentado en escenarios icónicos como el Luna Park, el Gran Rex, el Movistar Arena y el Cosquín Rock.

“Dejate llevar” ya está disponible en Spotify y su videoclip puede verse en YouTube. Este nuevo capítulo anticipa un álbum que promete más colaboraciones y canciones que nos inviten a sentir, bailar y amar.

Cruzando el Charco vuelve al Movistar Arena para despedir su disco "Esencia"

Cruzando el Charco anuncia su regreso a Buenos Aires en el marco de la despedida de “Esencia”, la gira que marcó un importante capítulo en la historia de la banda. La cita será el día viernes 5 de diciembre en el Movistar Arena, donde prometen darle un broche de oro a un extenso e intenso camino.

Con una puesta en escena renovada, invitados especiales y una selección de canciones que resumen su historia, Cruzando el Charco invita a su público a vivir una noche única, llena de emociones, fiesta y agradecimiento.

Después de recorrer 12 países y realizar más de 80 shows, el emblemático recinto vuelve a recibir a la banda Platense donde harán vibrar a miles de personas repasando sus brillantes canciones y las de su último álbum "Esencia".

Este nuevo material, marcó un antes y un después para Cruzando el Charco. Comenzando por el inicio de su gira en Buenos Aires, en el Movistar Arena con un show impactante, donde también inmortalizaron esa noche, grabando “Esencia en Vivo”. Luego se embarcaron en un recorrido que los llevó a subirse a diferentes escenarios de Argentina, Uruguay, España, México, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y más destinos que consolidaron a la banda como una de las más importantes del rock nacional.

Mientras se preparan para desplegar su arte en el Estadio Obras el 26 de julio con entradas agotadas, la banda va por más y sorprende nuevamente a sus fans con un cierre de año en el Movistar Arena el viernes 5 de diciembre.