Crisis y recesión: el año comenzó con despidos en el conurbano bonaerense

Los empleados despedidos realizan un paro por tiempo indeterminado

En medio de una fuerte crisis económica, la empresa Sealed Air radicada en Quilmes envió telegramas de despido a 65 empleados entre el 30 y el 31 de diciembre de 2025. Bajo la premisa de “optimizar los recursos”, y de “mejorar los números de rentabilidad comparándose con Brasil y México”, la compañía envió nuevos telegramas, ya que a mitad de año había echado a otros 45 trabajadores.

El Destape se comunicó con la empresa Sealed Air pero no quiso dar respuesta a la ola de despidos. En tanto que en diálogo con este medio, el delegado Pablo Senlle, contó que están de paro “por tercer día consecutivo y por tiempo indeterminado”. “La empresa no quiere dialogar”, reveló y agregó que “enviaron telegramas a trabajadores con lesiones graves y físicas que se produjeron mientras trabajaban en la empresa y a trabajadores con hijos con discapacidad”.

El delegado detalló cómo y cuándo comenzó la crisis y los despedidos: “el 3 de noviembre del año pasado nos desayunamos que la empresa, por reestructuración, iba a echar a 97 compañeros”. Sealed Air funciona las 24 horas los 7 días a la semana en 4 sectores. Fabrica pacaking de la industria alimenticia, es decir, realiza bolsas de envasados de quesos y bolsas para envasar al vacío carne de exportación.

El ministerio de Trabajo bonaerense inició la conciliación obligatoria en la primera instancia de negociación el año pasado, mientras que ahora “está en diálogo con los trabajadores”. “Estuvimos en la pandemia, trabajamos los feriados, día y noche acá adentro y así nos pagan”, contó durante una de las marchas uno de los empleados despedidos.

En Pilar también hubo despidos

La empresa Gepsa Pet Foods de Grupo Pilar S.A., una de los principales fabricantes de alimentos balanceados para mascotas, dejó en la calle a 80 trabajadores.

Según detalla el portal BAE, a fin de 2025 cerraron la planta de ruta 34 kilómetro 2 en Pilar que fabricaba alimentos balanceados para mascotas (perros y gatos) bajo la línea Gepsa Pet Foods. En octubre del año pasado, la compañía planteó que “había tenido una baja en las ventas del 30%”, por lo que, en pos mantener los puestos de trabajo, propuso hacer una “reducción de la jornada laboral”. Los operarios aceptaron y pasaron a trabajar sólo 4 días a la semana, indicaron voceros gremiales.

Cuando parecía que la crisis había terminado, la empresa comenzó a atrasarse con el pago de sueldos. En diciembre, volvieron a trabajar al ritmo normal, pero la compañía “licenció a casi todo el personal por vacaciones a partir del 22 de diciembre”. Un trabajador con 18 años en la empresa contó que “diez días antes nos dicen que no vamos a cobrar las vacaciones y del medio aguinaldo pagaron sólo 200.000 pesos el 18 de diciembre”.

A pocos días de las fiestas, los empleados comenzaron a realizar asambleas con el gremio de Molineros (UOMA) y audiencias en el Ministerio de Trabajo.

Más de 600 empresas atraviesan conflictos por cierres, despidos y suspensiones

E Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un mapa federal que contiene los 629 conflictos laborales y cierres de empresas relevados entre 2024 y 2025. La provincia más golpeada por la crisis de Milei es la de Buenos Aires, que tuvo 168 empresas afectadas con las consecuencias que sufrieron los trabajadores con suspensiones, despidos, quiebras y retiros voluntarios.

En el ranking negativo le siguen Santa Fe con 65 conflictos, entre ellos de algunas firmas de gran renombre nacional como Sancor, Vicentín, Verónica, Vasalli, Tenaris, Acíndar, Swift y Cargill entre otras.

Otro lugar donde pegó fuerte la coyuntura nacional por las medidas económicas del gobierno libertario es la provincia de La Rioja, con 52 empresas que atravesaron distintas crisis. Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires también sintieron el impacto con 38 compañías afectadas. Donde tuvo un impacto menor fue en Chaco con 9, Neuquén con 7, Santiago del Estero con 5 y Formosa con 3.