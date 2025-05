Diego Brancatelli decidió romper el silencio y contó todo sobre la situación por la que es noticia.

Diego Brancatelli decidió romper el silencio y habló en Argenzuela, programa de Jorge Rial en C5N. El periodista decidió hacer su descargo tras no dar demasiadas declaraciones en público sobre su situación personal que también vincula a su esposa Cecilia Insinga.

"Estoy siendo centro de una escena fea que nadie quiere vivir, que soy responsable y me hago cargo. Está rodeada de mucho hostigamiento y una perversidad nunca antes vista. Lo comparto con ustedes acá en la mesa, quiero pedir que dejen en paz a mi familia. Que no muestren imágenes de mis niños. Mientras hablan de mi tema, muestran a mis niños", dijo Brancatelli.

Brancatelli pidió proteger a sus hijos y a su esposa

"Ya es noticia, ya se sabe todo. Hay familias atrás que sufren. Dejen en paz a Cecilia, que no eligió ser parte de esto, entonces también está mal eso. Se los pido de frente, ¿quieren hablar de mí? Soy yo", añadió Diego Brancatelli, ante la atenta mirada de Jorge Rial y todo el equipo de Argenzuela.

Reconociendo los hechos, Diego Brancatelli agregó: "Es un momento difícil, le puede pasar a cualquiera. Está mal, quizá es una buena oportunidad para cambiar las cosas que hice mal, que son muchas. Di la cara con mi familia, protejo a mis hijos. A cada uno le expliqué cuál era la situación, qué era lo que había pasado, qué era lo que había hecho. Lo hecho hecho está. Es una buena oportunidad para ser mejor padre, mejor amigo, mejor esposo, mejor profesional".

"Basta de buscar mierda, de buscar una exnovia de hace 20 años. Insisto que es algo grave hasta lo legal. No soy el mejor de todos, tampoco soy funcionario. Les quiero agradecer a los compañeros por bancar. Chicos, es la vida. No es nada que no se pueda sobrellevar. Le pedí disculpas y le dí explicaciones a quienes correspondía. No estoy orgulloso de nada, simplemente quiero ser sincero en eso", cerró el periodista.

El problema de salud que afectó a Diego Brancatelli en 2023

En 2023, Diego Brancatelli alarmó a sus seguidores de redes al compartir un video desde un hospital en una de sus historias de Instagram. El periodista que cobró reconocimiento por su trabajo como panelista en Intratables aseguró estar atravesando un mal momento de salud pero mostró esperanza.

"Sorteando palitos en la rueda. Sin embargo, yo sigo. Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado, con morfina. Gracias a todos y a todas por tantos mensajes lindos. A ponerle garra", escribió el periodista sobre el video que compartió en su historia, en el que se puede ver que "Branca" es trasladado en una camilla por los pasillos del establecimiento de salud donde se encuentra.

Diego Brancatelli.

Brancatelli agregó música de tensión a su historia de Instagram, fiel a su estilo sarcástico, para ponerle humor a la situación. "Ella, de fierro. De acá a conducir el noti de las 5. Se merece todo", soltó sobre el apoyo que su esposa le brinda durante el mal momento de salud que atraviesa.