Rodrigo Lussich destrozó a Javier Milei: "Puede ser peor"

Rodrigo Lussich manifestó su enojo por los dichos de Milei en Davos.

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos en el que hizo un despliegues de ideas misóginas, machistas y homofóbicas trajo el repudio de múltiples actores y uno de ellos fue el reconocido periodista de espectáculos Rodrigo Lussich quién sin pelos en la lengua expresó su malestar por los dichos del mandatario.

Además, alertó sobre los peligros que esto conlleva por las repercusiones sociales que pueden tener las palabras del jefe de Estado y por la búsqueda de avanzar con la modificación de leyes para retroceder sobre derechos ganados.

En una visita al canal de streaming Blender, Rodrigo Lussich se refirió a las palabras de Javier Milei y manifestó: "Estoy angustiado por la perdida de derechos adquiridos que tanto le costó a muchísima gente militar para conseguir. Eso me tiene preocupado. Después una elección la gana uno u otro, hubiera preferido que no ganara Milei. Entiendo que había una historia de que no gane el peronismo, entonces votás a cualquiera pero el problema es que cuando votás a cualquiera, ¡votás a cualquiera!".

"Ya Mauricio Macri demostró lo que era ser cualquiera y pensamos que no podía ser peor, pero si puede ser peor. El tema es que los derechos que están en juego, me angustia que eso puede pasar. El odio es un gran motor, no creo en la frase que dice que el amor vence al odio, es al revés. El odio ganó una elección en este país", agregó el periodista que volverá a conducir Intrusos (América TV) junto a Adrián Pallares.

Rodrigo Lussich advirtió sobre la "marginalidad" que manda en el país

Siguiendo con la charla, Rodrigo Lussich afirmó que le preocupa "la perdida de derechos que habilita ese triunfo" de Javier Milei. "Cuando gana Macri era saber que no vuelven mas, tuvo una oportunidad histórica, si gobernaba bien se podría haber quedado 30 años mas y gobernó cómo el ojete y el peronismo volvió", recordó.

Para cerrar, sentenció: "En el medio de las políticas económicas se habilita una cantidad de marginalidad que podía ser marginal en Twitter (X), pero que hoy manda en el país y que va a ser que nos quiten derechos que nos costó mucho conseguir y eso me angustia".