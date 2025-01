Macri cambia de estrategia: sondea los números para candidatearse sin la LLA

Mauricio Macri regresa de sus vacaciones en Villa La Angostura decidido a enviar mensajes claros al interior del PRO respecto al futuro electoral y al Gobierno respecto al posicionamiento en la agenda que el impone en extraordinarias. Tras su retiro en Cumelén el ex presidente explora la posibilidad de reflotar a Juntos por el Cambio (JxC) si La Libertad Avanza (LLA) persiste en su negativa a un frente conjunto antikirchnerista.

El regreso del titular del PRO vendrá acompañado de un raid de reuniones que comienza ahora con un zoom de la mesa ejecutiva partidaria que luego se verá presencialmente este miércoles. La primera urgencia es sentar una posición frente al pedido del Gobierno de eliminar las primarias.

Como ya anticipó el jefe de bloque en Diputados Cristian Ritondo en Casa Rosada, el partido amarillo va por la suspensión de las paso por única vez. Los gobernadores macristas no acompañan el proyecto del oficialismo y desde allí se paran para plantear los cambios al texto que ingresó a la cámara baja.

La segunda definición llega de la mano del armado electoral. Mauricio Macri está convencido en que el PRO deberá integrar un frente entre distintos partidos y se aleja de la posibilidad de jugar solo. Así lo aseguran desde su entorno y quienes integran la mesa partidaria. De jugar en soledad los más optimistas calculan, encuestas en mano, que el macrismo no supera los 12 puntos.

“El PRO va ir en un frente con o sin LLA”, sentencian a su lado y recuerdan que en el interior del país JxC sigue existiendo y en provincias como Santa Fe o Chubut la alianza con el radicalismo gobierna cómodamente. Una ruptura podría generar incomodidad en los ejecutivos locales. Si los Milei los confrontan podrían sufrir un revés electoral: “Los gobernadores les arman una lista competitiva y están fritos”, se entusiasman. “Es una elección provincial”, repiten en privado.

Además expresan el fastidio que les genera lidiar con los armadores territoriales del oficialismo desplegados en todo el país. “Los referentes de LLA están todos pirados, no les llega el agua al tanque”, grafican. Se suma al desaire oficial ante la propuesta del propio Macri de integrar una mesa política con miembros del oficialismo y del PRO. La oferta pública vía X fue ignorada completamente.

“En el no peronismo hasta último momento se va a especular con algún acuerdo. A LLA no le conviene ir solo. No hay forma de sostener el relato del 54%”, explican. Es que creen que la elección legislativa mostrará un comportamiento diferente del electorado, que la marca partidaria violeta no tendrá peso y que no hay forma de que Milei sostenga el porcentaje de adhesión del balotaje. En ese esquema requerirá un acuerdo con el PRO.

No habrá acuerdo electoral en la Ciudad

“No se daría en CABA”, sentencian. Jorge Macri ya se acerca a los ex socios de Cambiemos enfrentadisimo con la armadora libertaria local Pilar Ramírez. Diputados de lo que fue JxC leyeron en las diferenciación del Jefe de gobierno a favor de las diversidades sexuales un puente a espacios como la Coalición Cívica y el radicalismo.

En la mesa chica macrista analizan que la boleta única implicará un cambio muy grande de sistema que le brinda más autonomía al electorado de centro derecha “que es muy independiente” y optará más por candidatos que por partidos. En ese esquema los dirigentes del pro tienen más trayectoria, conocimiento e imagen.

Saben que Karina Milei y Santiago Caputo están llevando adelante un operativo seducción para cooptar de a uno a los macristas con peso propio. El objetivo de Mauricio es retener a la mayor cantidad posible y potenciarlos desde las listas. Esa es la zanahoria para votar más fugas como la del intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela.