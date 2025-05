El Pollo Vignolo quedó en ridículo en ESPN con su insólito error con Riquelme: "Si repasamos"

Quedó en ridículo: el insólito error del Pollo Vignolo con Riquelme en ESPN

Sebastián "Pollo" Vignolo protagonizó un insólito momento en vivo durante la emisión de este viernes 16 de mayo de ESPN F90. El conductor, junto a su equipo, analizó la goleada de River Plate por 6 a 2 contra Independiente del Valle en la Copa Libertadores y en un momento se refirió a Juan Román Riquelme. Es que el conductor del ciclo deportivo de televisión que se emite en la señal de Disney incluyó a Boca Juniors en el diálogo y cometió un error inesperado.

El relator se refirió a las estrellas e ídolos que sacaron tanto el "Xeneize" como el "Millonario" basándose en el rendimiento de Franco Mastantuono en el equipo de Marcelo Gallardo. El joven fue nuevamente clave para que los de Núñez sumen de a tres en el torneo continental y generó un debate en el que el periodista dio su opinión. Al mencionar al "Torero" se equivocó y rápidamente recibió críticas a través de las redes sociales a raíz de sus palabras.

El insólito error del Pollo Vignolo en ESPN con Juan Román Riquelme

"Esta es una discusión hermosa... El máximo ídolo de la historia de Boca es Riquelme, un 10. Creo que si repasamos, Boca ha sacado mucho volante central y River te saca más... enganche. Yo pregunto... ¿Es casualidad o búsqueda? ¿Por qué pongo ese ejemplo? El máximo ídolo de River es Alonso... Un equipo que tiene un 10 por lo general va a gozar de buena salud", esbozó Vignolo y abrió el juego en ESPN F90 sobre los ídolos. Posteriormente, el conductor continuó con sus ideas mientras sus compañeros participaban y esbozó: "Jugadores 10 que sacó Boca... Riquelme, ¿a Tevez dónde lo podemos poner?".

Estos últimos dichos generaron revuelo en las redes sociales y el conductor fue foco de varias críticas. Es que el referente del "Xeneize" arribó al club en 1996 proveniente de Argentinos Juniors, donde si bien no llegó a debutar, sí hizo las inferiores desde 1991. Tan sólo cinco años después llegó al conjunto "Azul y Oro" donde debutó de la mano de Carlos Salvador Bilardo como titular ante Unión de Santa Fe en La Bombonera.

Riquelme destrozó a ESPN en medio del escándalo por los dichos de Gabriel Anello

Juan Román Riquelme rompió el silencio horas después de recibir fuertes comentarios por parte del periodista Gabriel Anello. En una reciente entrevista con Jorge Rial para C5N, el ídolo y presidente de Boca Juniors opinó sobre las palabras del relator, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que dejó en plena nota para ESPN sin mencionarlo. Fiel a su estilo, el "Torero" apuntó contra la mencionada señal de Disney.

"Ese canal deportivo desde que ganamos las elecciones dejó de ser de deportes. Lo único que hace es atacar a Boca desde 2019. Haber ganado molestó bastante porque no pueden usar al club para hacer política", esbozó Román en diálogo con Rial y luego agregó: "Pueden voltearme en dos años y medio cuando se termine el mandato, pero por ahí saben que no pueden". Por otro lado, Riquelme aseguró que ama al club y destacó que gracias a los hinchas pueden decir que no está privatidazo. "Hace un año presentamos el superávit más alto de la historia y eso demuestra que tan brutos no somos".