Los nombres y movimientos a días del cierre de candidaturas en la Provincia

"Si no pasa nada raro, la que está más posicionada para encabezar la lista en la Tercera es Magario", comentaba uno de los encargados de negociar las listas bonaerenses de Fuerza Patria en una secuencia de reuniones que se llevan adelante, con el mayor sigilo, en La Plata. La primera candidatura a diputada en la Tercera sección electoral, la que en su momento anunció Cristina Kirchner que ocuparía, será fundamental para apuntalar el resultado de la coalición en toda la provincia. La vicegobernadora Verónica Magario, ex intendenta de La Matanza, alineada con Axel Kicillof pero de muy buena relación con la ex presidenta, es quien por ahora viene reuniendo mayores consensos para ocupar ese lugar. Para la Primera sección quien más suena es el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, pero también podría tener como destino la boleta de diputados nacionales en octubre. El vencimiento para inscribir las candidaturas opera el sábado a la medianoche.

Los intendentes conversan en mesas informales de cada sección electoral. Al mismo tiempo, los jefes comunales están ocupados armando las listas de concejales de sus municipios, con la instrucción del gobernador de hacerlo con la mayor amplitud posible, de manera de incluir otros espacios internos.