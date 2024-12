Fátima Flórez contó la verdad de su separación con Javier Milei: "Terceros en discordia"

Fátima Flórez habló sobre su separación con Javier Milei

La relación de la imitadora Fátima Flórez con el presidente Javier Milei dejó mucha tela para cortar aún tiempo después de su separación y volvió a poner en el primer plano de lo mediático a la humorista que mientras se prepara para la temporada de verano en Carlos Paz visitó el programa de Mirtha Legrand y tuvo varias revelaciones respecto de su vinculo con el mandatario.

La humorista compartió la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) junto a la conductora Georgina Barbarossa, el periodista de espectáculos Marcelo Polino, el cocinero Donato de Santis y el inféctologo Roberto Debbag. Allí la chiqui puso contra las cuerdas a la ex del jefe de Estado con sus consultas sobre la relación.

Mirtha Legrand fiel a su costumbre fue al hueso y le preguntó: “¿Estabas enamorada?” en relación a su noviazgo con el presidente Javier Milei. "Yo estuve muy enganchada, muy, y vos lo sabés porque me conoces mirándome a los ojos. Todos me conocen", respondió.

En ese sentido, Fátima Flórez agregó: "Se me nota mucho en la cara cuando me pasa algo. Viví ese momento, la pasé muy bien. Y después cuando vino la separación lo transité como cualquier persona, al principio acomodándome".

La diva de El Trece no se quedó sino que fue mas a fondo y acorraló a la imitadora: "No, como cualquier persona no, era el presidente querida, ¿él te dejó por Yuyito González?". "No. Nadie deja a nadie por nadie. Las personas se separan o se distancian por motivos personales, pero nunca hay terceros ni terceras en discordia", sostuvo la imitadora durante la noche de El Trece, un poco incómoda por el comentario.

La intimidad entre Fátima Flórez y Javier Milei

Otra de las invitadas, la conductora de A la Barbarossa (Telefe) Georgina Barbarossa también se metió en el tema. "¿Te molesta o te gusta que te sigan haciéndote acordar a Milei?", le consultó.

"Es parte de mi vida, de mi pasado, me parece fantástico. Todo lo que viví fue de corazón y lo volvería a hacer. Me manejo con el corazón, no soy muy racional, soy más emocional. Uno nunca tiene que arrepentirse de nada; si la pasé bárbaro", aseguró Fátima Flórez.

En búsqueda de indagar más sobre la relación con Javier Milei, Mirtha Legrand se metió en la intimidad de lo que fue la pareja presidencial: "¿Es muy pasional el Presidente?". "Yo creo que juntos éramos explosivos, así que bien. Tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre digo que si alguien pasó por mi vida es por algo, y seguramente es para enseñarme algo, para aprender", agregó la humorista que llevará su show de imitaciones a Carlos Paz este verano.