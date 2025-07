Villarruel se mostró con un gobernador, mientras sigue latente la crisis con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a Catamarca para el Festiva del Poncho. Mientras en la Casa Rosada trabajan para reconstruir los puentes con los gobernadores, la titular del Senado se mostró con un jefe provincial. Mientras tanto, siguen las esquirlas de la semana de crisis con el presidente Javier Milei.

Villarruel mantuvo una reunión con el gobernador Raúl Jalil por la mañana. Dos funcionarios del jefe provincial, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, recibieron a la Vice a su arribo a Catamarca cerca de las 10.15.

Mas tarde, Villarruel y Jalil volvieron a mostrarse en el Festival del Poncho."Fue todo institucional", se encargaron de aclarar desde las inmediaciones de Jalil, quien ya había recibido el año pasado a Villarruel. La vice también se había mostrado con otro gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el 20 de junio por el Día de la Bandera. La titular del Senado aprovechó que Milei se salteó ir al tradicional acto en Rosario. Hizo lo mismo el 9 de Julio en Tucumán, aunque no hubo visita al mandamás local, Osvaldo Jaldo.

En la Fiesta del Poncho también asistió la senadora de Unión por la Patria Lucía Corpacci. "Se cruzaron con Villarruel pero ni", aclararon a El Destape desde el entorno de la ex gobernadora, cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner. Previo a la llegada de la Vice, el Partido Justicialista de San Fernado del Valle de Catamarca emitió un comunicado repudiando su visita.

"Su presencia debería servir para que tome contacto con la realidad concreta que atraviesa Catamarca producto de las políticas de su gobierno: el incumplimiento de las promesas de inversión del RIGI, el vaciamiento de organismos estratégicos como Vialidad Nacional, el INTA o el INTI y el impacto del ajuste en la vida de miles de catamarqueños", sostuvo el comunicado, que recordó, además, que Villarruel "ha reivindicado publicamente a genocidas condenados por la justicia por delitos de lesa humanidad".

Villarruel y Raul Jalil. De azul, a la izquierda, la senadora Lucía Corpacci

La semana de la Vice continuó la derrota del oficialismo en el Senado, en la que los cinco proyectos que se aprobaron eran rechazados por la Casa Rosada: la emergencia en discapacidad y el aumento del bono y la moratoria para los jubilados, la insistencia en el Fondo de Emergencia para Bahía Blanca - vetado por Milei -, y la media sanción al giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Los tres primeros fueron impulsados por Unión por la Patria y parte de la oposición, pero los dos últimos fueron tratados por iniciativa de los gobernadores.

Milei se refirió abiertamente a Villarruel como una "traidora" tras la catástrofe en el Senado. La respuesta de la titular de la Vice fue a través de interacciones con usuarios de Instagram que la criticaron. El blanqueo de su estado de situación incluyó dardos dirigidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al asesor presidencial Santiago Caputo, acusaciones de supuesto "robo" y respaldo a la necesidad de un aumento para los jubilados.

"¿Pero qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones de votantes?", le preguntó un notero del medio La Derecha Diario a Villarruel en su llegada a Catamarca. "No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso", contestó fastidiada la Vice. El cronista volvió a insistir, sin obtener una respuesta.

El episodio puede no ser inocente. La Derecha Diario, que había sido creado por el publicista Fernando Cerimedo, es propiedad del español Javier Negre, un empresario que regentea un grupo de medios de derecha, que respalda los representantes de la derecha iberoamericana y hostiga a sus respectivos opositores.

Jalil fue uno de los invitados a un coctel en la Sociedad Rural, en el contexto de la muestra anual de la entidad que agrupa a las entidades del campo, que incluyó también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de un operativo para acercar posiciones con los mandatarios provinciales, que tienen la llave del Senado. El catamarqueño había puesto a disposición de la Rosada sus legisladores para sacar proyectos del oficialismo, como el RIGI. Por lo pronto, en un discurso en el Jockey Club, Milei los tildó de "perversos"

Se estima que en algún momento Milei podría ir a La Rural. Desde las inmediaciones de Villarruel afirmaron que "no es seguro" que vaya este fin de semana.