Lilia Lemoine comparó a Yuyito González con Fátima Florez y destrozó a la imitadora: "No era"

Lilia Lemoine comparó a Yuyito González con Fátima Flórez.

La diputada nacional, influencer y cosplayer Lilia Lemoine sorprendió a todos al hablar sobre la pareja del presidente Javier Milei la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, pero también sobre la ex del mandatario, la actriz y comediante Fátima Florez.

En ese sentido, la legisladora diputada cercana al jefe de Estado se mostró elogiosa con la actual "primera dama", la conductora del canal Ciudad Magazine, pero le tiró con todo a la humorista con quien nunca tuvo una buena relación y en varias ocasiones salió a criticarla y en una oportunidad hasta contó que les "hizo gancho" al mandatario y su novia mientras aún estaba con la imitadora.

Lilia Lemoine brindó una entrevista a Socios del Espectáculo (El Trece), y aseguró que el presidente Javier Milei está pasando por "un buen momento" junto a Yuyito González y se refirió a la posibilidad de un casamiento. "Ella ya tiene una vida hecha, no es una chica que esté desesperada por casarse o tener hijos. Creo que van a estar tranquilos", consideró.

"Mi tío había trabajado con ella cuando era joven y siempre decía que era hermosa y una gran persona. Cuando la conocí en persona, fue todo lo que me habían contado y más", continuó la legisladora elogiando a la conductora del programa de cable Empezar el Día.

Lilia Lemoine comparó a Yuyito González y Fátima Flórez

Continuando con la charla con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Lilia Lemoine hizo una comparación entre la ex y la actual del presidente, algo que seguramente no caiga bien en Fátima Flórez. Consultada por el programa de El Trece por a quién prefiere, la diputada se mostró firme: "Yuyito de acá a China. Es divina, hermosa, y conmigo siempre ha sido un amor".

En cambio, con la humorista no fue tan buena cómo con Yuyito González. "No era tan simpática", afirmó la diputada libertaria y remarcó que tenían una relación distante, todo lo contrario a la conductora.

Además le tiró otro palo a Fátima Flórez por algunas declaraciones que realizó en las últimas semanas: "Si alguien con quien estuve está en pareja, no voy a meterme a propósito para molestar. No está bueno". No la nombró pero quedó clara la referencia a la imitadora.

Por último, cerró la charla con Socios del Espectáculo con un nuevo elogio para la pareja de Yuyito González y Javier Milei: "Lo importante es que él está feliz y que ella es una persona de bien. Esa estabilidad es lo que todos necesitamos".