Una leyenda del boxeo se cansó y destrozó a Jake Paul: "Un solo golpe"

Una leyenda del boxeo se cansó y destrozó a Jake Paul

Jake Paul se enfrentará contra Julio César Chávez Jr. el sábado 28 de junio en Estados Unidos y ahora el influencer que le ganó a Mike Tyson recibió una feroz crítica por parte de otra reconocida leyenda del boxeo. Si bien el youtuber lleva adelante una carrera como boxeador y sumó varias victorias, lo cierto es que también es sumamente cuestionado y más aún tras la victoria contra "Iron Mike". Quien lo atacó fue justamente Chávez padre, progenitor del púgil al que enfrentará.

El nacido en Ciudad Obregón participó de la conferencia de prensa previa a lo que será el combate y dio su opinión acerca de Jake Paul. Claro que, no sólo lo cuestionó porque se verá las caras con su hijo, sino también por su rendimiento arriba del ring. Cabe destacar que hasta el momento cuenta con 11 victorias de las cuales 7 fueron por KO y acumula sólo una derrota desde su debut en enero del 2020, pero ahora no tiene su triunfo asegurado y el histórico exboxeador se lo dejó en claro.

Julio César Chávez destrozó a Jake Paul: "No es peleador"

"No hay por dónde le pueda ganar así como se está preparando porque Jake Paul no es peleador, es un muchacho joven pero no ha peleado contra un peleador como mí hijo. Lo de Mike Tyson... no tiró un sólo golpe en toda la pelea, yo le hubiera dado mejor pelea a Jake Paul. Así como está entrenando nos lo vamos a chingar", esbozó el azteca, acompañado de su hijo en la conferencia de prensa. Con estas declaraciones encendió la previa del combate que el influencer protagonizará contra el excampeón mundial a finales de junio en Estados Unidos.

Julio César Chávez junto a su hijo tras la fuerte crítica a Jake Paul

Cuándo pelean Jake Paul y Chávez Jr. y cómo ver la pelea

El cruce entre el influencer y el excampeón mundial mediano tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos. El combate ya está cargado en el sitio boxrec.com con los datos de ambos protagonistas, por lo que no será una exhibición sino que se medirán de manera profesional a la distancia de 10 asaltos y en categoría crucero. A su vez, este evento promovido por Golden Boy Promotions (la promotora de Oscar De La Hoya) saldrá en vivo por la plataforma paga DAZN. En la misma división y por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) expondrá por primera vez el mexicano Gilberto Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticos.

Escándalo en el boxeo por la denuncia de un argentino contra Paul

El boxeador argentino Jonathan "Chinchu" Pachado destrozó a Jake y su promotora después de lo que fue su presentación en Estados Unidos este fin de semana. Más allá de la derrota sufrida en el primer asalto, al púgil de nuestro país le correspondía un monto previamente acordado con el que la empresa del influencer no cumplió. Por supuesto, el deportista nacido en Bahía Blanca no dudó en escracharlo en las redes sociales y publicó un tajante comunicado que asombró al mundo del boxeo.