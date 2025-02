Escándalo en el boxeo por el fuerte cruce entre Canelo y Jake Paul: "Me esquivó"

Polémica en el boxeo: el fuerte cruce de Canelo con Jake Paul

Saúl "Canelo" Álvarez protagonizó un polémico momento en las redes sociales contra el influencer Jake Paul. El reconocido mexicano que se posiciona como uno de los mejores de la historia del boxeo se cruzó fuerte con el youtuber que venció nada más y nada menos que a Mike Tyson en noviembre del 2024. Es que en los últimos días se habló de un posible duelo entre ambos que a priori estaba confirmado para mayo, pero todo indica que finalmente no se llevará a cabo.

Según trascendió, el combate entre el tapatío y el youtuber quedó cancelado, por lo que no se realizará tal como estaba estipulado. Quien aprovechó la noticia para picantear a su rival fue el propio Jake Paul, que insinuó que el nacido en Guadalajara tiene miedo de enfrentarlo. Claro que la respuesta no tardó en llegar y los posteos por parte de los dos con comentarios ofensivos siguieron por horas. Sin embargo, según parece, no podrán terminar con esas diferencias arriba del ring.

El fuerte cruce de Canelo Álvarez y Jake Paul

"Noticias de última hora: Canelo Álvarez me esquivó, Jake Paul, y ahora es un esclavo que no tiene en cuenta el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense. No es de sorprenderse cuando en toda su carrera no hizo nada por el boxeo fuera del ring. Soy la nueva cara del boxeo. No se puede tener la pelea más importante del 2025 sin que mi nombre esté involucrado. Cuando todos sus eventos fracasen y pierda dinero, todos se darán cuenta quién es el rey del deporte" escribió el youtuber y no sólo dejó en claro cuál es su posición al respecto, sino que destrozó al tapatío.

"No le presten atención a nada con este estúpido youtuber. Peleo con reales boxeadores", respondió Álvarez por medio de un video publicado por el medio The Ring. Ante esta situación, el influencer se burló y no sólo compartió una imagen hecha con Inteligencia Artificial del rostro del mexicano con cuerpo de gallina para volver a picantearlo, sino que siguió escribiendo mensajes en su cuenta de X que no pasaron desapercibidos. Así, todo indica que no habrá pelea más allá de que se estimaba que sería en mayo en Arabia Saudita o Estados Unidos.

El mensaje de Jake Paul contra Canelo

Estalló la polémica en el boxeo por lo que se filtró de Canelo Álvarez

Mientras espera que se confirmen los dos combates que Álvarez tiene pactados para el 2025, se filtró un detalle desconocido de una de sus peleas que no pasó desapercibido en el mundo del boxeo. Quien rompió el silencio fue Don Ignacio "Nacho" Beristain, hombre que entrenó a 29 campeones mundiales a lo largo de su recorrido y de suma experiencia en el tema. El reconocido entrenador mexicano recordó el cruce del nacido en Guadalajara con el ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022 cuando este último se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime.

Si bien "Canelo" perdió en aquella oportunidad, el técnico habló de posibles arreglos para el resultado. "Acaba de hablar Bivol que no le pagaron, yo ya sabía que tenían retenido su sueldo. Eran cerca de 7 millones y medio de dólares. No quiso cobrar porque también lo obligaron a que pierda y él nunca se dejó. Nunca quiso. Peleó pensando en ganar y ganó. Violó lo que trataron de imponerle y le levantaron la mano, pero no cumplió. Hay un contrato de silencio en el que no puedes hablar. Como vio que pasó mucho tiempo y era inútil, que no le iban a pagar, entonces habló", esbozó Beristain en diálogo con el ciclo de YouTube, El Boxglero.