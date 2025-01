Estalló la polémica en el boxeo por lo que se filtró de Canelo Álvarez: "Lo obligaron"

Escándalo en el boxeo por lo que se filtró sobre Canelo Álvarez: "Arregladas"

Mientras espera que se confirmen los dos combates que Saúl "Canelo" Álvarez tiene pactados para el 2025, se filtró un detalle desconocido de una de sus peleas que no pasó desapercibido en el mundo del boxeo. El mismo tiene que ver con otro histórico referente del deporte de los puños que se refirió no sólo al desempeño del tapatío en el ring, sino también a los manejos de algunas de sus presentaciones arriba del cuadrilátero.

Quien rompió el silencio fue Don Ignacio "Nacho" Beristain, hombre que entrenó a 29 campeones mundiales a lo largo de su recorrido y de suma experiencia en el tema. El reconocido entrenador mexicano recordó el cruce del nacido en Guadalajara con el ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022 cuando este último se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime. Si bien "Canelo" perdió en aquella oportunidad, el técnico habló de posibles arreglos para el resultado.

"Acaba de hablar Bivol que no le pagaron, yo ya sabía que tenían retenido su sueldo. Eran cerca de 7 millones y medio de dólares. No quiso cobrar porque también lo obligaron a que pierda y él nunca se dejó. Nunca quiso. Peleó pensando en ganar y ganó. Violó lo que trataron de imponerle y le levantaron la mano, pero no cumplió. Hay un contrato de silencio en el que no puedes hablar. Como vio que pasó mucho tiempo y era inútil, que no le iban a pagar, entonces habló", esbozó Beristain en diálogo con el ciclo de YouTube, El Boxglero.

Por otro lado, el entrenador destrozó a las autoridades que hoy manejan el deporte de los puños y aseguró: "Eso pone al boxeo en una situación diferente, los que estamos metidos en esto lamentamos que ninguna organización se haga cargo de los boxeadores ni quiere hablar. El boxeo en este momento deja mucho que desear y arrastra al boxeo amateur".

Revelaron detalles del duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Dmitry Bivol

Sorpresa en el boxeo por lo que reveló Canelo Álvarez de su pelea con Mayweather

Saúl "Canelo" Álvarez recordó una de las peleas más importantes de su carrera recientemente y sorprendió al mundo del boxeo. El nacido en Guadalajara se refirió precisamente al duelo contra Floyd Mayweather que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2013 en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, donde el local se impuso por puntos en decisión mayoritaria. El tapatío mencionó aquel enfrentamiento en la mencionada nota y no se guardó nada.

Si bien el púgil mexicano de entonces 23 años era campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría superwelter y llegaba con chances de ganar, fue el estadounidense el que ganó, defendió su cetro Súper de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y le arrebató el cinturón al rival en un fallo polémico. Sin embargo, hubo otras cuestiones que nunca salieron a la luz y el propio actual monarca de los supermedianos las dio a conocer. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que representa no pasó para nada desapercibido. +"Él merecía esa posición en ese momento. Es uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo. Intenté hacer historia y ponerme en la cima en ese momento pero por alguna razón no sucedió. Si hubiera peleado con Miguel Ángel Cotto y ese tipo de rivales antes, tal vez la pelea con Floyd hubiera sido diferente", esbozó "Canelo" en diálogo con Mike Coppinger para The Ring Podcast.