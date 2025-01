Expectativa en el boxeo: el medallista olímpico Mirco Cuello va por la pelea más importante de su carrera

Expectativa en el boxeo: Mirco Cuello va por una eliminatoria mundialista

Mirco Cuello, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, está ante la pelea más importante de su carrera. Si bien participó de dicha competencia y dijo también presente en Tokio 2020, esta vez su objetivo será otro y tiene que ver con un título del mundo. Este sábado 1° de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas buscará una nueva victoria para seguir agigantando su figura y acercarse al gran sueño de su vida.

Es que el joven nacido en Arroyo Seco, provincia de Buenos Aires, se verá las caras con el mexicano Christian Olivo Barreda por una eliminatoria mundialista. De esta manera, quien obtenga un triunfo de este duelo que será parte de la velada más importante del 2025 hasta el momento obtendrá el derecho a combatir por un cinturón aún más importante de los que ya ganó. Quien espera es nada más y nada menos que Nick Ball, actual monarca pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se estima que el duelo se dé en los próximos meses.

Este cruce del argentino contra el nacido en Hermosillo se desarrollará a la distancia de 10 asaltos y no habrá cinturón en disputa, pero ya está catalogado como eliminatoria mundialista. Con respecto a lo que se viene, el propio Cuello brindó declaraciones para la promotora a la que representa -Sampson Boxing- y esbozó: "Me entusiasma contar con la chance de demostrar mí capacidad frente a una gran audiencia y ante un oponente muy habilidoso. Voy a ganar esta pelea, sé lo que se requiere para ganar al máximo nivel. Será la más importante de mí carrera como profesional hasta ahora y voy a subir al ring listo para darme a conocer mientras me consolido en el peso pluma buscando la chance mundialista". En cuanto al mexicano, lleva 22 victorias (8 por KO), un empate y una única derrota en un duelo por título mundial en 2023.

La pelea en cuestión formará parte de la velada en la que el local David "Bandera Roja" Benavídez se verá las caras con el nacido en Cuba, David Morrell, por los títulos mundiales de la AMB y el interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría semipesado. A su vez, en carácter de revancha entre dueños de casa, Brandon Figueroa expondrá su cetro mundial pluma CMB contra Stephen Fulton, a quien ya venció por puntos en fallo unánime en noviembre del 2021.

Mirco Cuello se enfrenta al mexicano Christian Olivo este sábado 1° de febrero

Cuándo es la pelea de Mirco Cuello vs. Christian Olivo Barreda

El duelo está programado para el sábado 1° de febrero. La cita es en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de ESPN KnockOut a partir de las 23 (hora argentina).

La carrera de Mirco Cuello en el boxeo

El púgil nacido en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, tuvo un importante recorrido a nivel amateur en el que participó de distintos certámenes entre los que se destacan los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 -donde se quedó con el bronce- y los disputados en Tokio durante el 2021 donde perdió en su segunda presentación. En noviembre del año anterior comenzó su etapa como profesional con una victoria por KO en Estados Unidos contra Akihiro Nakamura y se encaminó a todo lo que vino después.

De ahí en más combatió una vez más en dicho país, volvió a Argentina y también se presentó tanto en Colombia como en México y en Panamá. Hasta el momento, Cuello sólo cosechó victorias y lleva 14 de las cuales 11 fueron por la vía del nocaut. En septiembre del 2022 se consagró campeón sudamericano de la categoría pluma en el Casino Buenos Aires con un rápido triunfo en el primer asalto ante el brasileño Michel Da Silva y retuvo el mencionado cinturón en dos oportunidades. Sus dos últimos combates fueron en el T-Mobile Arena de Las Vegas -donde peleará el 1° de febrero- ante dos importantes exponentes de la división como Rudy García y Sulaiman Segawa.