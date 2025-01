Boxeo: sorpresa en el entorno de Canelo Álvarez por la noticia menos esperada para el 2025

Sorpresa en el boxeo: se confirmó la noticia menos esperada para Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez volvió a ser noticia en el mundo del boxeo luego de que se confirme la noticia menos esperada de cara al 2025. El oriundo de Guadalajara ya sabe que a mediados de septiembre probablemente se enfrente contra Terence Crawford como está estipulado, pero es cierto que el mexicano habitualmente realiza dos combates al año. A raíz de esto, trascendió cuándo tendría la primera pelea y hasta los nombres de los posibles rivales.

Según se filtró hace algunas semanas, la promotora Premier Boxing Promotions reservó el T-Mobile Arena de Las Vegas para mayo -lugar y fecha donde el tapatío peleó en diez oportunidades-. Aunque no comunicaron que sería para que pelee "Canelo", todos los caminos apuntaban a él y ahora desde su equipo se refirieron justamente a lo que será su presentación en el mencionado quinto mes del año. A su vez, agregaron dos púgiles que esperan por subirse al ring contra el multicampeón de los supermedianos.

Quien rompió el silencio fue Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez y anunció en diálogo con TV Azteca: "Pues hay varios, está William Scull y el clasificado por la OMB, (Christian) Mbilli, que vive en Canadá. Son los que más o menos hay ahorita, no hay nada concreto. Se escucha también lo de Crawford para mañana pero realmente todavía no tenemos nada seguro, creo que para 15 días más". De esta manera, abrió la puerta al primer enfrentamiento del mexicano en 2025 y confirmó a dos candidatos.

En cuanto a Mbilli, acumula 28 triunfos (23 por KO) en su carrera y sueña con ser campeón del mundo. Actualmente posee el título continental de las Américas de la mencionada categoría del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y viene de ganarle al exrepresentante ucraniano en los Juegos Olímpicos de Pekin 2008, Sergiy Derevyanchenko en agosto del 2024. Por otro lado, Scull posee el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que anteriormente pertenecía a "Canelo" y ostenta un récord invicto de 23 victorias (9 por la vía rápida).

Christian Mbilli es candidato a pelear contra Saúl "Canelo" Álvarez

Revolución en el boxeo: fecha confirmada para la próxima pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez ya sabe cuándo se subirá al ring en 2025 y contra quién peleará. Hace pocas horas se filtró por medio de quien será su rival la fecha en la que se enfrentarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Si bien resta que la promotora haga oficial el evento en cuestión, lo cierto es que ya se palpita desde ambos lados y tendrán un tiempo considerable para entrenarse pensando en este compromiso, que sin dudas será uno de los combates del año.

"Está hecha. Espero con ansias el 13 de septiembre. Será Crawford vs. Canelo y está confirmado, no al revés" expresó Bernie The Boxer, entrenador del equipo de Terence Crawford que palpitó el cruce en la fecha del Día de la Independencia de México. A su vez, definió a su púgil como el mejor libra por libra del mundo y aseguró que se convertirá en el campeón del peso supermediano. Claro que esto dependerá de que consiga una victoria contra el nacido en Guadalajara, que es dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).