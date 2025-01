Revolución en el boxeo: fecha confirmada para la próxima pelea de Canelo Álvarez.

Saúl "Canelo" Álvarez ya sabe cuándo se subirá al ring en 2025 y contra quién peleará. Hace pocas horas se filtró por medio de quien será su rival la fecha en la que se enfrentarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Si bien resta que la promotora haga oficial el evento en cuestión, lo cierto es que ya se palpita desde ambos lados y tendrán un tiempo considerable para entrenarse pensando en este compromiso, que sin dudas será uno de los combates del año.

Tal como se conoció, Terence Crawford será quien se suba al cuadrilátero del mencionado recinto para verse las caras con el tapatío multicampeón de la categoría supermediano. De esta manera, queda completamente descartada la chance de que se mida ante el cubano William "Indomable" Scull, aunque todavía hay una posibilidad. En principio, se confirmó que el duelo contra el estadounidense campeón en dos categorías será a mediados de septiembre.

"Está hecha. Espero con ansias el 13 de septiembre. Será Crawford vs. Canelo y está confirmado, no al revés" expresó Bernie The Boxer, entrenador del equipo de Crawford que palpitó el cruce en la fecha del Día de la Independencia de México. A su vez, definió a su púgil como el mejor libra por libra del mundo y aseguró que se convertirá en el campeón del peso supermediano. Claro que esto dependerá de que consiga una victoria contra el nacido en Guadalajara, que es dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En cuanto al título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), está en manos de William Scull, quien espera ansioso por la chance de pelear con "Canelo" en los próximos meses. Tal como sucede todos los años, el tapatío hace dos peleas y la primera habitualmente es en mayo, por lo que no se descarta que se vea las caras con el "Indomable" antes. Por supuesto, sería con el objetivo de recuperar dicha corona y luego exponerla contra Terence Crawford.

Terence Crawford será el próximo rival de Saúl "Canelo" Álvarez el 13 de septiembre

Chau boxeo: Canelo Álvarez rompió el silencio y anunció la fecha de su retiro

Saúl "Canelo" Álvarez continúa a la espera de la confirmación de sus próximas dos peleas en 2025, pero antes dio detalles de su retiro del boxeo y sorprendió a sus fans con sus declaraciones. En una entrevista reciente no sólo analizó su presente en el deporte de los puños, sino que también hizo referencia al punto final de su exitosa carrera. Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en hacerse virales teniendo en cuenta lo que genera el nacido en Guadalajara.

Con un récord de 62 triunfos (39 por KO), dos derrotas y dos empates, el tapatío campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se mantiene como uno de los principales exponentes de la actualidad y su alejamiento del cuadrilátero parece lejano. Sin embargo, a sus 34 años ya piensa en esta posibilidad latente y no dudó en anticiparla. Si bien no dio referencias de los rivales a los que puede enfrentar de acá en más, sí esbozó que dejará la actividad a los 38 o 39 y así lo anunció en una nota.