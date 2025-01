Impacto en el boxeo: revelaron el impensado plan de Canelo Álvarez para 2025

Impacto en el boxeo: revelaron el impensado plan de Canelo Álvarez para el 2025

Saúl "Canelo" Álvarez planea volver al ruedo en el 2025 después de cosechar dos victorias en los pasados meses, pero aún no tiene rival definido para subirse al ring. Un reconocido promotor de boxeo habló al respecto y dio detalles del posible plan del tapatío para afrontar el año y quiénes pueden ser sus contrincantes. Si bien lanzó varios nombres como candidatos tal como el cubano William Scull, no confirmó a ninguno de ellos y se espera un anuncio oficial.

Quien rompió el silencio acerca del futuro de la estrella mexicana es nada más y nada menos que el empresario Eddie Hearn en una entrevista reciente en el podcast FightHype. El líder británico de MatchRoom se refirió a las cuestiones económicas que se tendrán en cuenta para decidir con quién se subirá al cuadrilátero el campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (AMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). A su vez, reveló las "opciones" que se manejan para medirse contra el nacido en Guadalajara.

"Ha clavado su bandera en la arena... ¿No? ¿150 millones de dólares? Simplemente no lo veo", esbozó Hearn con respecto a lo difícil que es encontrar rival para la leyenda de México teniendo en cuenta lo que pretende para combatir en cuestiones de dinero. "Hay una pelea, Charlo. La gente habla de William Scull... Canelo peleará con cualquiera de ellos, pero no veo muchas opciones para él en este momento", agregó el empresario.

"No creo que en esta etapa quiera estar peleando contra tipos que sólo se están moviendo todo el tiempo, quiere boxeadores que vengan a pelear. (Terence) Crawford no puede combatir de esa manera porque tiene una gran desventaja de tamaño. No puede estar parado frente a él y no creo que esa pelea suceda", añadió el promotor inglés acerca de otro de los posibles contrincantes que suena para enfrentarlo, aunque ve la chance por demás lejana.

El cubano William Scull se perfila para pelear con Saúl "Canelo" Álvarez

El golpazo que recibió Canelo Álvarez sobre el final del 2024

El tapatío que ganó los únicos dos combates que protagonizó en 2024 -ante Jaime Munguía y Edgar Berlanga- se encontró con una mala noticia en los últimos días que sin dudas causó un fuerte impacto. Más allá de los reconocimientos y el prestigio, quedó por detrás de otros púgiles en una escueta lista que trascendió.

En la misma lo supera nada más y nada menos que Mike Tyson, con quien el mexicano tuvo distintos cruces a lo largo de los meses por distintas cuestiones. La vuelta de la leyenda para combatir ante Jake Paul fue uno de los hechos más llamativos de la temporada en el deporte de los puños y todavía tiene repercusión. Tanta que el dinero que recaudó el oriundo de Brooklyn lo posicionó como uno de los mejores pagados junto a otros protagonistas del 2024 dejando afuera a "Canelo" del Top 5. Los que lideran esta lista que salió a la luz de la mano del medio Essentially Sports son Oleksandr Usyk y Tyson Fury, quienes se enfrentaron en dos ocasiones.