Impacto en el boxeo por el golpazo que recibió Canelo Álvarez en el cierre del 2024

Boxeo: golpazo para Canelo Álvarez en el cierre del 2024

Saúl "Canelo" Álvarez cerró un nuevo año en el mundo del boxeo, deporte en el que sin dudas se destaca desde hace años, pero no lo hizo de la mejor manera. El tapatío que ganó los únicos dos combates que protagonizó en 2024 -ante Jaime Munguía y Edgar Berlanga- se encontró con una mala noticia en los últimos días que sin dudas causó un fuerte impacto. Más allá de los reconocimientos y el prestigio, quedó por detrás de otros púgiles en una escueta lista que trascendió.

En la misma lo supera nada más y nada menos que Mike Tyson, con quien el mexicano tuvo distintos cruces a lo largo de los meses por distintas cuestiones. La vuelta de la leyenda para combatir ante Jake Paul fue uno de los hechos más llamativos de la temporada en el deporte de los puños y todavía tiene repercusión. Tanta que el dinero que recaudó el oriundo de Brooklyn lo posicionó como uno de los mejores pagados junto a otros protagonistas del 2024 dejando afuera a "Canelo" del Top 5.

"Iron Mike" regresó al boxeo de manera profesional con su duelo ante el influencer y se llevó una importante cantidad de dinero al igual que su rival. Sin embargo, quienes lideran esta lista que salió a la luz de la mano del medio Essentially Sports son Oleksandr Usyk y Tyson Fury, quienes se enfrentaron en dos ocasiones. El ucraniano recibió una suma cercana a los 114 millones de dólares, mientras que el británico 105 millones quedando en el segundo lugar.

Detrás suyo aparece Antony Joshua, quien recaudó 70 millones tras su pelea ante Francis Ngannou en Arabia Saudita. El cuarto y el quinto lugar fueron para Jake Paul y Mike Tyson, respectivamente, quienes se vieron las caras el pasado 15 de noviembre protagonizando uno de los duelos más esperados del 2024. El youtuber ganó más de 40 millones de la moneda estadounidense, monto similar al del excampeón mundial de los pesados. Por su parte, "Canelo" alcanzó sólo los 35 millones de dólares.

Mike Tyson integra la lista de los boxeadores mejores pagados del 2024

La revelación del hijo de Tyson sobre el futuro de su padre en el boxeo

El pasado 15 de noviembre, Tyson cayó ante Paul en un histórico duelo que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El boxeador de 58 años tuvo unos buenos primeros rounds, pero no pudo sostenerse físicamente y fue derrotado por el influencer en las tarjetas. Este enfrentamiento es, casi con seguridad, el último en la carrera de 'Kid Dynamite': más allá de la polémica que envolvió al evento (se rumoreó en redes sociales que no dio su máximo y varias personalidades denunciaron que todo estaba arreglado), quedó demostrado que su estado para pelear está lejos de ser el ideal. A mitad de año, sufrió un brote de úlcera que lo hizo perder varios kilos y que provocó que el cruce se deba posponer.

Sin embargo, él no descartó volver a luchar y dejó abierta la posibilidad de enfrentar al hermano de Jake, Logan Paul: "No sé si volveré a pelear. Depende de la situación", comentó. Su esposa, Lakiha Spicer, fue contundente con su postura de no querer que vuelva al boxeo para preservar su salud; por su parte, su hijo, Amir Tyson, dejó en claro que esa decisión es difícil de cambiar: "Mi madrastra dice que ha terminado, y son un equipo. Eso es cosa de marido y mujer". Aún así, no dio una definición concreta al respecto y evitó seguir hablando: "Él es su propio hombre. Si digo demasiado, sólo me diría que me callara", cerró, avivando los sueños de una posible batalla en el futuro.